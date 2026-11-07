Posisi bek kanan di Barcelona tidak lagi sekadar pos tetap dalam susunan pemain, melainkan telah berubah menjadi ruang terbuka untuk eksperimen dan kejutan, setelah Hansi Flick mengandalkan sejumlah pemain yang pada dasarnya bukan berasal dari posisi ini, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan kondisi luar biasa yang dialami tim Katalan tersebut, serta memunculkan pertanyaan tentang siapa yang akan menempati posisi ini di masa depan.

Di Barcelona, posisi bek kanan telah dilalui oleh para pemain dari berbagai generasi, dimulai dari Eusebio, Goikoetxea, dan Celades, hingga Luis Enrique, Gabri, dan Sergi Roberto. Namun apa yang terjadi saat ini tampak lebih aneh, karena persoalannya tidak lagi berkaitan dengan pertukaran peran antarpemain, melainkan eksperimen dengan unsur-unsur yang datang dari posisi yang sama sekali berbeda.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Hansi Flick telah menggunakan empat pemain berbeda di posisi bek kanan dalam 15 pertandingan resmi yang dimainkan Barcelona musim ini. Eric Garcia menjadi pilihan yang paling sering tampil, setelah menempati posisi itu dalam 7 pertandingan, berbanding 4 penampilan untuk Jules Koundé, dua pertandingan untuk Xavi Espart, dan jumlah yang sama untuk Brayan Vanegas, yang baru-baru ini muncul di posisi tersebut.

Ironisnya, keempat pemain ini, kecuali João Cancelo yang merupakan bek kanan alami dan menguasai peran ini dengan baik, tidak ada satu pun dari mereka yang tumbuh sebagai pemain di posisi ini. Meski demikian, Flick menemukan pada diri mereka solusi-solusi berbeda untuk menangani kebutuhan tim, sampai-sampai posisi bek kanan menjadi laksana laboratorium taktik terbuka di dalam klub Katalan tersebut.

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Koundé dan Eric: bek tengah di sisi lapangan

Kondisi Jules Koundé tampak sebagai salah satu kasus yang paling menarik perhatian, karena bek asal Prancis itu pada awalnya tidak antusias untuk bermain sebagai bek kanan. Bahkan, kepindahannya ke Barcelona terkait dengan janji dari Xavi Hernández untuk memberinya kesempatan bermain di jantung pertahanan, posisi yang sebelumnya ia tampil gemilang bersama Sevilla.

Thomas Tuchel, pelatih Chelsea kala itu, ingin merekrutnya, tetapi ia memandangnya sebagai pemain yang cocok untuk menempati posisi bek kanan, hal yang tidak sejalan dengan ambisi Koundé saat itu. Seiring berjalannya tahun, pandangannya berubah secara bertahap, hingga ia kini mengakui bahwa posisi bek mungkin yang paling sesuai dengan kemampuannya.

Adapun Eric Garcia, ia terbiasa berpindah-pindah antara beberapa posisi, tetapi pada dasarnya ia tumbuh sebagai bek tengah, posisi yang membuatnya merasa lebih nyaman. Meski demikian, Flick berhasil mengubahnya menjadi pilihan utama di sisi kanan, setelah ia menjelaskan kepadanya di akhir musim lalu bahwa ia memandangnya sebagai unsur penting dalam peran ini.

Espart dan Vanegas: kejutan dari jantung lini tengah

Berbeda dengan kondisi Xavi Espart dan Brayan Vanegas, keduanya memiliki latar belakang yang terkait dengan lini tengah, hal yang membuat kemunculan mereka di posisi bek kanan lebih menyita perhatian.

Sejak awal, Flick menunjukkan kekaguman yang jelas terhadap Espart, pemain yang mendapat apresiasi besar di dalam staf kepelatihan, bahkan ia membuat perbandingan antara dirinya dan Joshua Kimmich, mantan bintang Bayern Munich.

Espart menonjol dengan kemampuannya mengontrol bola dan akurasi umpan, di samping visi lapangan yang baik dan pembacaan ruang yang istimewa. Meskipun latar belakangnya sebagai pemain tengah memberinya kemampuan beradaptasi dengan lebih dari satu peran, ia menunjukkan indikasi memiliki potensi yang memungkinkannya berkembang lebih jauh di posisi ini.

Adapun Vanegas, kemunculannya di posisi bek kanan saat menghadapi Alavés merupakan kejutan yang tidak terduga, tetapi eksperimen itu meraih keberhasilan yang mencolok, dan meyakinkan Flick untuk mengulanginya dalam pertandingan Liga Champions Eropa melawan Aston Villa.

Yang lebih menarik, pelatih Jerman itu tidak ragu untuk kembali mengandalkan pemain tersebut, meskipun terdapat kekurangan bek alami dan tersedianya Baldé sebagai pilihan di sisi kiri, hal yang mencerminkan besarnya kepercayaan yang diraih Vanegas setelah penampilan perdananya.

Siapa yang akan memenangkan pertarungan posisi ini?

Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk memprediksi pemain yang akan mendapatkan posisi ini secara permanen, meskipun Eric Garcia, Koundé, Espart, dan Vanegas saat ini tampak sebagai pilihan paling menonjol yang tersedia bagi Flick.

Namun ada skenario yang lebih menarik yang mungkin mengubah perhitungan, yaitu pelatih Jerman itu memanfaatkan kilauan mendadak para pemain muda di posisi bek, demi mengembalikan Eric Garcia dan Koundé ke posisi bek tengah, hal yang mungkin memberi Barcelona solusi tambahan di lini belakang.

Bagi para pemain, bermain secara reguler bersama tim utama tetap menjadi prioritas, karena itu mereka semua tampak siap mengorbankan posisi favorit mereka, terutama unsur-unsur muda yang berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk membuktikan diri dan mengamankan tempat permanen dalam perhitungan pelatih.

Warisan eksperimen dan absennya kestabilan

Keanehan di posisi bek kanan bukanlah hal baru bagi Barcelona, karena klub itu banyak menderita di posisi ini sejak kepergian Dani Alves, tanpa berhasil menemukan pengganti yang mampu memberikan kesinambungan yang sama.

Tahun-tahun lalu menyaksikan berbagai eksperimen yang tidak meraih keberhasilan yang diharapkan, dimulai dari perekrutan Douglas, melewati Aleix Vidal, Nélson Semedo, dan Sergiño Dest, hingga Óscar Mingueza, yang tidak mampu menancapkan posisinya secara permanen.

Sebaliknya, Barcelona dalam berbagai periode beralih ke solusi-solusi tidak konvensional, dengan mengandalkan para pemain yang berhasil menjalankan tugas meskipun posisi itu bukan spesialisasi utama mereka, seperti Eusebio dan Celades, sebuah eksperimen yang kemudian berlanjut dengan Luis Enrique, Gabri, dan Sergi Roberto.

Dan kini, tampaknya Barcelona melanjutkan tradisi ini tetapi dengan cara yang lebih beragam, setelah posisi bek kanan kini menggabungkan bek tengah, pemain tengah, dan bakat-bakat muda, dalam sebuah susunan yang sulit diprediksi wajahnya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

Di antara absennya bek spesialis dan beragamnya solusi yang tersedia, posisi bek kanan di Barcelona tetap menjadi salah satu posisi paling aneh dan paling mengundang kontroversi dalam sepak bola dunia.