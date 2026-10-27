Ide baru dari Flick: El Clasico beri bintang Barcelona peluang emas

Bintang Barcelona asal Belanda, Frenkie de Jong, kembali ke lapangan dalam laga El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu lalu, setelah pulih dari robekan ligamen yang dialaminya selama putaran final Piala Dunia 2026.

De Jong yang berusia 29 tahun membuktikan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari cedera serius tersebut, meski ia bermain di posisi gelandang serang yang bukan merupakan posisi alaminya.





Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa mantan pemain Ajax itu menolak untuk menyerah atau tetap berada di luar perhitungan tim Catalan; sebuah hal yang ia tegaskan dengan jelas beberapa hari lalu, dan ia masih berpegang pada sikapnya.

Dalam pernyataan kepada saluran Belanda "Ziggo Sport", De Jong berkata: "Saya belum pernah duduk lama di bangku cadangan, dan saya berharap tidak harus melakukannya musim ini. Saat ini saya dalam kondisi fisik yang prima dan semakin kuat dari hari ke hari, serta saya berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dalam waktu dekat."

Ia menambahkan: "Saya menyadari bahwa kembalinya saya harus dilakukan secara bertahap, tetapi target jangka panjang saya adalah bermain secara reguler dan kembali ke susunan utama secepat mungkin."

Setelah pulih dari robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya — cedera yang dialaminya saat membela timnas Belanda di Piala Dunia — pelatih Hansi Flick memasukkannya ke dalam daftar skuad tim pada laga La Liga melawan Real Betis dan laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, tetapi ia tetap berada di bangku cadangan pada kedua pertandingan tersebut.

Meski demikian, ia mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam laga "El Clasico"; ketika ia masuk menggantikan Fermin Lopez dan bermain selama 16 menit. Pelatih Barcelona menempatkannya di posisi gelandang serang, sebuah posisi yang baru bagi pemain internasional Belanda itu, namun ia mampu tampil dengan penampilan berkelas tinggi.

Flick berkata mengenai penampilan De Jong di El Clasico: "Ia berlatih dengan sangat baik dan memberi kami kekuatan besar dalam penguasaan bola. Sangat penting bagi kami agar ia bermain untuk beberapa menit."

Pemain internasional Belanda itu menyadari besarnya persaingan ketat di dua posisi yang diperuntukkan bagi gelandang bertahan (dalam skema poros ganda), tetapi ia tidak merasa khawatir maupun gentar; sebab ia percaya pada bakatnya.

Saat ini, Flick mengandalkan Pedri dan Rodri di jantung lini tengah, sementara Gavi dan Marc Bernal juga bersaing untuk peran tersebut.

Adapun perubahan posisinya untuk bermain sebagai gelandang serang membuka peluang baru baginya untuk memastikan mendapatkan menit bermain; sebab posisi ini — yang saat ini diisi oleh Fermin Lopez — menjadi agak kosong menyusul cedera Dani Olmo.



