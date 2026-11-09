Icardi dan Wanda Nara Bertengkar Hebat di Jalan, Polisi Turun Tangan

Babak baru perseteruan antara Mauro Icardi dan Wanda Nara. Pada Jumat, perempuan itu bergegas ke rumah pesepak bola tersebut di Nordelta, kota yang berjarak sekitar 30 kilometer dari Buenos Aires. Keduanya terlibat pertengkaran sengit di jalan hingga polisi turun tangan. Menurut laporan yang diajukan perempuan berusia 39 tahun itu ke Kejaksaan Tigre, semuanya bermula setelah "mantan pasangannya memarahi dan mengurung putri mereka yang berusia 11 tahun di kamarnya. Anak itu kemudian meminta bantuan melalui laptop dan WhatsApp". Menurut laporan dari Argentina, proses hukum telah dibuka atas dugaan penganiayaan. Pesepak bola itu juga disebut menolak menyerahkan kepada polisi perangkat yang digunakan anak tersebut untuk meminta bantuan.

"Icardi dilarang mendekati putrinya selama 45 hari," tulis El Clarin dalam artikel yang terbit beberapa jam lalu. Artikel itu melanjutkan: "Perintah pengadilan menetapkan bahwa pesepak bola itu tidak boleh berada dalam jarak kurang dari 300 meter dari tempat tinggal anak tersebut atau tempat lain mana pun yang mungkin didatanginya. Ia juga dilarang berkomunikasi dengan anak itu dengan cara apa pun, secara langsung, lewat telepon, melalui SMS, media sosial, atau pihak ketiga."

Beberapa jam lalu, pesepak bola itu juga mengeluarkan pernyataan: "Mauro Icardi tidak pernah memukul putrinya," demikian bunyi pernyataan itu. "Laporan medis dari layanan darurat yang menangani anak tersebut tegas: tidak ditemukan luka. Kami sekali lagi menyesalkan anak-anak perempuan diekspos dan dijadikan alat dalam perselisihan antara orang dewasa."