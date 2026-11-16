Ibunda Ronaldo Tuding Timnas Portugal Berkhianat, Jesus Beri Tanggapan

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Dolores Aveiro, ibunda Cristiano Ronaldo, melancarkan serangan tajam terhadap timnas Portugal usai kekalahan memalukan 1-4 dari Denmark. Ia menegaskan bahwa kekalahan itu memang sepenuhnya pantas, bahkan mengaku senang melihat timnas menelan kekalahan.

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Pernyataan kontroversial itu muncul setelah Aveiro menuding timnas Portugal gagal memberikan penghormatan yang layak kepada putranya, sang bintang sepak bola dunia.

Ibunda Ronaldo secara khusus meluapkan kemarahannya terkait penghormatan yang diberikan kepada putranya. Menurutnya, penghormatan itu seharusnya digelar saat Ronaldo hadir, bukan ketika ia absen.

"Cristiano sedih, dan ia berharap semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Ia sedih karena mereka mengkhianatinya, dan saya juga merasa sedih," ujar Aveiro.

"Kekalahan itu sepenuhnya pantas, dan saya senang karenanya. Penghormatan itu seharusnya diberikan saat ia hadir," tambahnya.

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Aveiro menegaskan bahwa Sporting Lisbon, klub tempat Ronaldo memulai karier sepak bolanya, sangat tahu cara yang tepat untuk menghormati peraih lima Ballon d'Or tersebut.

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"Di sini, di Sporting, kami akan memberinya penghormatan. Di sini mereka memahami nilainya. Namun di tim nasional, ia tidak mendapatkan rasa hormat, bahkan dari rekan-rekan setimnya," lanjutnya.

Jesus Beri Tanggapan

Pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, menanggapi pernyataan kontroversial yang dilontarkan Dolores Aveiro, ibunda Cristiano Ronaldo.

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Jesus, dalam pernyataannya kepada stasiun televisi "RTP", berkata: "Apakah sekarang saya harus menanggapi ibunda Cristiano Ronaldo? Ia juga ibu saya... Ibunda Cristiano Ronaldo adalah sosok yang sangat saya hormati, jadi apa yang bisa saya katakan? Seorang ibu tetaplah seorang ibu, fakta itu tidak bisa diubah, dan saya memahami pernyataannya."

"Kegaduhan? Ya, itu benar, tetapi seorang ibu tetaplah seorang ibu, dan yang harus saya lakukan hanyalah menghormatinya. Seorang ibu akan selalu membela anak-anaknya sampai mati. Ia adalah ibu yang sangat terkasih, yang telah banyak berkorban demi membesarkan anak-anaknya," tambahnya.

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Di sisi lain, Jesus juga membahas absennya Bernardo Silva, setelah laporan Real Madrid menyebut sang pemain akan siap tampil dalam laga akhir pekan. "Tidak ada yang lebih paham soal ini selain dokter, karena saya bukan bagian dari tim medis," jawabnya.

"Bernardo Silva dan Fábio Silva meminta untuk melakukan beberapa latihan umpan panjang dan pergerakan di bawah pengawasan salah satu asisten saya, Pedro. Setelah itu, Bernardo mengeluhkan masalah otot, dan departemen medis memberi tahu saya pada malam harinya bahwa ia mengalami masalah ringan," lanjutnya.

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"Namun, saya bukan orang yang menentukan diagnosis. Yang disampaikan tim medis kepada saya adalah, dengan jeda hanya dua hari di antara kedua laga, tidak ada cukup waktu untuk mempersiapkan Bernardo tampil di pertandingan ini," ujarnya.

"Pada akhir pekan, dengan waktu yang lebih panjang, situasinya mungkin berbeda, tetapi dokterlah yang bisa menjawabnya. Cederanya adalah cedera otot dan berkaitan dengan rasa tidak nyaman," sambungnya.

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"Pemain sekelas Bernardo, yang bermain untuk tim-tim besar, tidak akan senang ketika datang ke timnas tetapi tidak dimainkan," pungkasnya.