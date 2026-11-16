Ibunda Ronaldo Tuding Timnas Portugal Berkhianat, Jesus Beri Jawaban

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Dolores Aveiro, ibunda Cristiano Ronaldo, melontarkan kritik pedas kepada timnas Portugal setelah kekalahan memalukan 1-4 dari Denmark. Ia menegaskan bahwa kekalahan itu memang sepenuhnya pantas, bahkan mengaku senang melihat timnas menelan kekalahan.

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Pernyataan kontroversial itu muncul setelah Aveiro menuding timnas Portugal gagal memberikan penghormatan yang layak kepada putranya, sang bintang sepak bola dunia.

Ibunda Ronaldo secara khusus meluapkan kemarahannya atas penghormatan yang diberikan kepada putranya. Menurutnya, penghormatan itu seharusnya digelar saat Ronaldo hadir, bukan ketika ia absen.

"Cristiano sedih, dan ia berharap semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Ia merasa sedih karena mereka mengkhianatinya, dan saya juga merasa sedih," ujar Aveiro.

"Kekalahan itu memang sepenuhnya pantas, dan saya senang karenanya. Penghormatan itu seharusnya diberikan saat ia hadir," tambahnya.

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Aveiro menegaskan bahwa Sporting Lisbon, klub tempat Ronaldo memulai karier sepak bolanya, sangat tahu cara yang tepat untuk menghormati peraih lima Ballon d'Or tersebut.

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"Di sini, di Sporting, kami akan menghormatinya. Di sini mereka memahami nilainya. Namun di tim nasional, ia tidak dihormati, bahkan oleh rekan-rekannya sendiri," lanjutnya.

Jesus Menjawab

Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, menanggapi pernyataan kontroversial yang dilontarkan Dolores Aveiro, ibunda Cristiano Ronaldo.

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Jesus berbicara kepada stasiun televisi RTP: "Apakah sekarang saya harus menjawab ibunda Cristiano Ronaldo? Beliau juga ibu saya... Ibunda Cristiano Ronaldo adalah sosok yang sangat saya hormati, jadi apa yang bisa saya katakan? Seorang ibu tetaplah seorang ibu, fakta itu tidak bisa diubah, dan saya memahami pernyataannya."

"Kegaduhan? Ya, itu benar, tetapi seorang ibu tetaplah seorang ibu, dan yang harus saya lakukan hanyalah menghormatinya. Seorang ibu akan selalu membela anak-anaknya sampai mati. Beliau adalah ibu yang sangat disayangi, yang telah banyak berkorban demi membesarkan anak-anaknya," tambahnya.

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Di sisi lain, Jesus juga menyinggung dicoretnya Bernardo Silva, setelah laporan Real Madrid menyebut sang pemain akan tersedia untuk tampil dalam laga akhir pekan. "Tidak ada yang lebih tahu soal ini selain dokter. Saya bukan bagian dari tim medis," jawabnya.

"Bernardo Silva dan Fabio Silva meminta untuk melakukan latihan umpan panjang dan pergerakan di bawah pengawasan salah satu asisten saya, Pedro. Setelah itu, Bernardo mengeluhkan masalah otot, dan bagian medis memberi tahu saya pada malam harinya bahwa ia mengalami masalah ringan," lanjutnya.

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"Namun, bukan saya yang menentukan diagnosis. Yang disampaikan tim medis kepada saya adalah, dengan jeda hanya dua hari di antara kedua laga, tidak ada cukup waktu untuk menyiapkan Bernardo tampil dalam pertandingan ini," sambungnya.

"Pada akhir pekan, dengan waktu yang lebih panjang, situasinya mungkin berbeda, tetapi dokterlah yang bisa menjawabnya. Cederanya adalah cedera otot dan berkaitan dengan rasa tidak nyaman," imbuhnya.

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"Pemain sekelas Bernardo, yang bermain di tim-tim besar, tidak merasa senang ketika datang ke timnas tetapi tidak tampil dalam pertandingan," pungkasnya.