Ibrahimović: Tim ini akan mendapat serangan dari semua pihak di Piala Dunia

Bintang Swedia yang telah pensiun, Zlatan Ibrahimović, sekali lagi membuktikan bahwa ia tidak mengenal basa-basi atau berbelit-belit dalam menyampaikan pendapatnya soal olahraga; Selama berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan kompetisi Piala Dunia 2026, "Sultan" ini memberikan penilaian langsung dan mengejutkan mengenai peluang tim-tim yang bersaing di salah satu grup Piala Dunia.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan kepada jaringan "Fox Sports", Ibrahimović berbicara tentang perhitungan di Grup 12 dengan mengatakan: "Di grup ini ada Inggris dan Kroasia... dan karena saya memiliki akar Kroasia, tentu saja saya mendukung mereka. Ada juga Ghana, yang memiliki banyak talenta, dan kita akan lihat apa yang bisa mereka tunjukkan. Terakhir ada Panama, dan sayangnya, saya rasa mereka akan menjadi 'sasaran empuk' yang akan dihajar oleh semua tim di grup ini."

Bintang Swedia itu melanjutkan analisisnya yang sarkastis dan blak-blakan dengan menegaskan bahwa dua tiket lolos tidak akan lepas dari dua kekuatan Eropa tersebut, sambil menambahkan: "Inggris dan Kroasia akan bersaing memperebutkan posisi pertama. Ghana mungkin berhasil mempersulit mereka dan merebut beberapa poin, tapi saya tidak melihat ada peluang bagi Panama untuk tampil bagus."

Perlu diingat bahwa timnas Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama bersaing di Grup 12 pada putaran final Piala Dunia, dan pertandingan-pertandingan grup ini dijadwalkan dimulai pada Rabu mendatang, 17 Juni.