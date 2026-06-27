Keputusan untuk membatalkan gol tim nasional Iran ke gawang tim nasional Mesir, di detik-detik terakhir pertandingan Piala Dunia mereka yang berakhir imbang (1-1), Sabtu pagi ini, memicu gelombang kontroversi dan perdebatan sengit; hal ini terjadi setelah teknologi video digunakan untuk mendeteksi posisi offside yang dilakukan pemain Khalilzadeh, yang membuat tim Iran kehilangan gol penentu kemenangan.

Keputusan ini memicu kemarahan mantan bintang Swedia Zlatan Ibrahimović, yang saat ini menjadi analis pertandingan Piala Dunia 2026 untuk jaringan “Fox Sports”, di mana ia melancarkan serangan pedas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tim wasit dan ruang VAR.

Berkat hasil tersebut, Mesir lolos ke babak 32 besar dengan menempati posisi kedua, sementara Iran harus menunggu untuk melihat apakah mereka termasuk di antara tim-tim terbaik yang finis di posisi ketiga di grupnya untuk melaju ke babak berikutnya.

Kritik Ibrahimović terhadap teknologi tersebut sangat tajam dan pedas; ia menyatakan, seperti dilansir surat kabar “Corriere dello Sport”: "Inilah alasan tepat mengapa para penggemar kehilangan kepercayaan terhadap teknologi VAR; mereka mengatakan kepada kita bahwa teknologi ini diciptakan untuk membatalkan kesalahan yang jelas, namun justru terus menimbulkan bencana dan kontroversi yang lebih besar di ajang sepak bola terbesar di dunia, hal ini sama sekali tidak dapat diterima."

Bintang asal Swedia itu menegaskan keabsahan gol Khalilzadeh sambil menambahkan: "Saya telah menonton ulang cuplikan gol itu berulang kali, dan saya masih tidak mengerti bagaimana gol itu bisa dinyatakan offside! Ketika Anda memutuskan untuk membatalkan gol yang mungkin menentukan nasib dan masa depan seluruh negara di Piala Dunia, Anda harus 100% yakin, bukan sekadar menebak dari balik layar digital."

Serangan “Sultan” tidak berhenti pada analisis teknis, melainkan ia juga sangat bersimpati kepada para pendukung sambil berkata dengan getir: “Jutaan orang Iran merayakan apa yang mereka yakini sebagai momen bersejarah bagi negara mereka, hanya untuk melihat sekelompok pejabat membatalkannya dalam hitungan detik. Kalian tidak hanya membatalkan sebuah gol, tetapi juga mencuri impian seluruh bangsa.”

Ia melanjutkan serangannya dengan menuntut pertanggungjawaban: “Wasit dan pejabat VAR harus dimintai pertanggungjawaban atas keputusan semacam ini; tidak mungkin bersembunyi di balik teknologi ketika teknologi tersebut digunakan secara salah; ini bukanlah keadilan, melainkan ketidakmampuan dan kebingungan itu sendiri.”

Ibrahimović mengakhiri pernyataan pedasnya dengan mengkritik sistem wasit secara keseluruhan, sambil menyoroti besarnya pengorbanan dalam turnamen ini: “Piala Dunia diadakan sekali setiap empat tahun; para pemain mengorbankan segalanya untuk sampai ke sini, para penggemar datang dari segala penjuru, lalu muncul keputusan mengejutkan yang menghancurkan kerja keras berbulan-bulan, ini tidak bisa dimaafkan. Jika ini adalah level wasit di turnamen terpenting di dunia, maka ada kelemahan serius dalam sistem sepak bola. Sepak bola layak mendapatkan yang lebih baik dari ini, para pemain layak mendapatkan yang lebih baik, dan yang terpenting, para penggemar layak mendapatkan yang jauh lebih baik.”