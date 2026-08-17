Aad de Mos pada Senin melontarkan penilaian keras terhadap Ryan Flamingo dalam sebuah video dari Eindhovens Dagblad. Menurut pandangan pengamat PSV itu, bek multifungsi tersebut "tidak cukup bisa diandalkan" untuk memainkan peran penting di tim Peter Bosz.

"Anda bisa melihat bahwa Flamingo tidak cukup stabil. Dalam periode seperti ini, Anda tidak bisa membiarkan itu terjadi," kata De Mos, yang tidak terkesan dengan penampilan Flamingo pada pekan-pekan awal musim baru. "Dalam membangun serangan, dia tidak istimewa. Maka dari itu, dalam bertahan dia harus tampil top agar bisa mempertahankan posisinya."

Mantan pelatih yang pernah menangani PSV itu terutama melihat Flamingo tampil goyah dalam laga tandang yang dimenangi 2-1 melawan Excelsior. "Kalau justru di area itu ada kelemahan, seperti saat gol itu terjadi. Di situ Flamingo salah posisi dan Widell bisa dengan bebas menanduk bola masuk," ujar De Mos, merujuk pada gol penyama kedudukan 1-1 milik Excelsior sesaat setelah jeda, setelah Flamingo kalah dalam duel udara.

De Mos mendorong jajaran teknis PSV untuk segera membawa Lutsharel Geertruida ke Philips Stadion. "Dia lebih matang daripada Flamingo, saya kira. Dan dia juga pemain tim nasional. Kita lihat saja nanti apakah statusnya dibeli atau dipinjam."

Flamingo kabarnya diminati Benfica, yang tampaknya harus menyiapkan setidaknya 20 juta euro untuk bek PSV tersebut. "Saya pikir akan lebih baik baginya untuk melakukan transfer," kata De Mos sebagai nasihat gratis untuk bek 23 tahun itu, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Eindhoven.

Jika Flamingo tetap bertahan di PSV, menurut De Mos dia tetap bisa memberi nilai tambah. "Misalnya jika dalam pertandingan Eropa Anda harus beralih ke pertahanan lima pemain. Atau jika Anda ingin memainkannya sebagai gelandang bertahan. Dia juga pernah melakukannya dengan baik di FC Utrecht."

Meski begitu, De Mos tetap menutup video dari surat kabar regional tersebut dengan nada kritis soal Flamingo. "Dia tidak bisa diandalkan," ujar De Mos keras soal bek yang didatangkan dari FC Utrecht pada 2024 dengan nilai sembilan juta euro.