Adi Hütter, pelatih baru SGE, kini akhirnya menutup rapat kemungkinan kepindahan Baum pada musim panas ini. "Dia tetap di sini," tegas Hütter setelah kemenangan 1-0 Frankfurt dalam laga uji coba di markas klub divisi tiga Waldhof Mannheim pada Sabtu. "Dia adalah pemain binaan akademi sendiri. Dan pemain muda seperti itu juga harus diberi kesempatan jika dia punya kualitas yang sesuai - dan dia punya itu."

Baum, yang musim lalu nyaris tidak mendapat kesempatan bermain di Frankfurt, dalam beberapa pekan terakhir sempat dikaitkan dengan beberapa klub. Hamburger SV dikabarkan melakukan pendekatan serius, sementara di Dortmund nama Baum tampaknya juga menjadi pembahasan. Beberapa hari lalu, Sky melaporkan bahwa direktur olahraga BVB Ole Book telah mengusulkan pemain 20 tahun itu sebagai kemungkinan rekrutan baru. Namun, setelah pernyataan Hütter, Borussia kini bisa menghemat upaya konkret untuk merekrut pemain Frankfurt tersebut.

Pelatih asal Austria itu, yang pernah menangani Eintracht dari 2018 hingga 2021 dan kini kembali, benar-benar yakin dengan kesan yang ditinggalkan Baum sepanjang persiapan sejauh ini. "Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya ingin membentuk penilaian saya sendiri tentang dia," tegas Hütter, seraya menyinggung situasi sulit yang belakangan dialami sang youngster di klub Hesse tersebut.

Elias Baum: Setelah masa peminjaman yang kuat di Elversberg, kekecewaan datang di Frankfurt

Baum berasal dari akademi SGE dan berharap mendapat banyak menit bermain pada musim lalu, setelah masa peminjamannya ke SV Elversberg pada 2024/25 berjalan sangat baik. Dari masa bersama di Saarland itu, Book juga mengenal Baum dengan sangat baik, setelah pindah dari Elversberg ke Dortmund pada Maret. Untuk klub yang saat itu bermain di divisi dua dan secara sensasional sukses promosi ke Bundesliga pada Mei, pemain kelahiran Frankfurt itu tampil konsisten meyakinkan. Dalam total 37 penampilan untuk Elversberg, Baum mencatatkan tiga gol dan delapan assist.

Namun, setelah kembali ke Eintracht, musim yang baru saja berakhir sama sekali tidak berjalan baik bagi Baum, karena baik Dino Toppmöller maupun penggantinya Albert Riera tidak mengandalkannya. Ditambah terhambat masalah cedera, pada akhirnya ia hanya membukukan total 71 menit bermain yang tersebar dalam lima pertandingan kompetitif.

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Di bawah Hütter, Baum kini bisa saja dengan sedikit terlambat mengambil peran penting yang selama ini ia harapkan. Dalam laga-laga uji coba sejauh ini, pemain timnas Jerman U-21 itu selalu dipercaya sebagai bagian kanan dari lini belakang berempat, dan Hütter terutama menghargai dinamika serta permainan lugasnya. Peluangnya cukup besar bahwa Baum juga akan dimainkan sejak awal pada laga resmi pertama 21 Agustus di DFB-Pokal melawan klub Oberliga SC St. Tönis, serta pada laga pembuka Bundesliga di markas Union Berlin delapan hari kemudian dalam starting XI Frankfurt.

Jika bangkit di Frankfurt: Apakah Elias Baum sosok untuk Jürgen Klopp?

Pemain bertahan itu, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, merasa sangat nyaman dengan gaya bermain empat bek yang menjadi preferensi Hütter. "Saya bisa menyisir sisi lapangan, ke depan dan ke belakang. Itulah yang saya sukai, itu gaya bermain saya dan sangat cocok untuk saya," ujarnya baru-baru ini di kanal YouTube resmi klub. Ia juga membuktikan kualitasnya di Mannheim pada Sabtu, saat memberi assist untuk gol kemenangan Frankfurt yang dicetak Jonathan Burkardt.

Jika kebangkitan bersama Eintracht benar-benar terjadi, Baum juga bisa berpeluang kembali ke tim nasional U-21, yang ingin ia bela pada Piala Eropa musim panas tahun depan di Albania dan Serbia. Sejauh ini ia telah mencatatkan empat caps bersama timnas U-21, tetapi sejak September tahun lalu ia tidak lagi dipanggil.

Dalam jangka menengah, Baum juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk pembangunan ulang tim nasional senior di bawah pelatih baru Jürgen Klopp. Dalam konferensi pers perdananya, Klopp secara eksplisit membuka pintu bagi wajah-wajah baru, dan Baum dengan gaya bermainnya yang intens akan cocok dengan sepak bola ala Klopp - sementara Jerman saat ini memang tidak memiliki kelimpahan bek kanan kelas satu.