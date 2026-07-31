Seperti yang diumumkan perusahaan secara resmi pada Jumat, Roger Schmidt akan meneruskan warisan Klopp. Ia dijadwalkan mulai bekerja pada 1 Oktober dan telah menandatangani kontrak jangka panjang.

"Kami sangat senang bisa menyambut kembali Roger Schmidt di Red Bull. Dengan pengalamannya yang panjang, kompetensi sepak bolanya yang luar biasa, dan pemahamannya yang jelas terhadap filosofi kami, ia adalah sosok yang tepat untuk bertanggung jawab atas arah olahraga dari portofolio sepak bola global kami," tegas CEO Oliver Mintzlaff. Schmidt disebut telah "membangun reputasi yang sangat baik dalam pengembangan talenta muda dan pembinaan mereka secara sukses di level tertinggi".

Schmidt bukan sosok asing di dalam ekosistem Red Bull. Antara 2012 dan 2014, pria 59 tahun itu pernah melatih RB Salzburg, memenangi double Austria berupa liga dan piala pada musim keduanya di sana, dan membuat dirinya direkomendasikan ke Bundesliga Jerman. Pada musim panas 2014, Schmidt pindah ke Bayer Leverkusen dan juga mencuri nama di liga top dengan sepak bola intensnya. Setelah itu, ia juga menjadi pelatih di dua klub ternama lainnya, PSV Eindhoven (2020 hingga 2022) dan Benfica Lisbon (2022 hingga 2024). Terakhir, Schmidt bekerja sebagai Global Sports Director di J.League Jepang sejak Oktober 2025, dan sebenarnya masih terikat kontrak di sana hingga 2027.

Roger Schmidt menggantikan Jürgen Klopp yang menjadi pelatih tim nasional Jerman baru di Red Bull

Posisi Klopp baru-baru ini lowong, karena ia mengambil alih posisi Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman setelah Nagelsmann mundur usai Piala Dunia yang mengecewakan. Berlawanan dengan perkiraan awal, DFB tidak perlu membayar kompensasi kepada Red Bull untuk itu, padahal Klopp sebenarnya masih terikat kontrak di sana hingga akhir 2029. Pada awal 2025, mantan pelatih BVB dan Liverpool itu mulai bekerja sebagai Head of Global Soccer, posisi yang kini akan diisi Schmidt. Kontrak Klopp sebagai pelatih tim nasional Jerman kini berlaku hingga setelah Piala Dunia 2030.

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"Saya sangat menantikan tantangan baru ini dan bangga bisa kembali menjadi bagian dari keluarga Red Bull di masa depan," kata Schmidt, yang pada tahun-tahun awal karier kepelatihannya lebih dulu melatih Preußen Münster dan SC Paderborn. "Portofolio klub internasional Red Bull itu unik, ambisius, dan dibentuk oleh filosofi yang jelas untuk mengembangkan talenta muda sekaligus meraih kesuksesan di level tertinggi. Tepat kombinasi inilah yang membuat tugas ini sangat menarik bagi saya," ujar Schmidt.



