Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, dinobatkan sebagai peraih penghargaan "Onze d'Or" yang diberikan oleh majalah Prancis "Onze Mondial" berdasarkan pemungutan suara para pembacanya, setelah meraih 48,2% suara, mengungguli pemain Portugal Joao Neves yang berada di posisi kedua dengan 11,9%, kemudian pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia dengan 10,8%, dan pemain Spanyol Lamine Yamal dengan 9,7%.

Usai meraih penghargaan tersebut, Mbappe berbicara dalam wawancara dengan majalah itu mengenai babak-babak dalam karier profesionalnya, mengenang perjalanannya yang membentang lebih dari satu dekade di sepak bola level tertinggi. Ia juga menyinggung pandangannya terhadap kesuksesan, kritik yang diterimanya, serta alasan kepercayaan dirinya, seraya menegaskan bahwa hal yang paling ia banggakan bukanlah gol atau gelar, melainkan kenikmatannya yang tak pernah putus terhadap permainan ini.

Penyerang Real Madrid, yang bergabung dalam daftar peraih penghargaan ini bersama legenda seperti Diego Maradona, Zinedine Zidane, dan Cristiano Ronaldo, mengatakan: "Saya pikir kami juga bermain demi membahagiakan para suporter. Mengetahui bahwa kamu mampu menikmatinya lebih dari siapa pun selalu menjadi hal yang memuaskan."

Ketika diminta menilai kariernya hingga saat ini, Mbappe memberinya nilai 10 dari 10, seraya menjelaskan bahwa nilai dari sebuah perjalanan tidak hanya bergantung pada pencapaian semata, tetapi juga mencakup momen-momen sulit.

Ia menambahkan: "Saya memberinya nilai 10, karena sebuah perjalanan dijalani dengan segala detailnya, baik pada momen-momen baik maupun buruk. Hal pertama yang saya ingat bukanlah gol-gol yang saya cetak atau gelar-gelar yang saya raih, melainkan bahwa sepanjang sepuluh atau sebelas tahun ini saya tidak pernah merasa bosan. Saya tidak memperlakukan apa yang saya jalani sebagai sesuatu yang biasa, tetapi selalu menjalaninya dengan segala detailnya."

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Mengapa sebagian orang tidak menyukaimu?

Mbappe berbicara tentang bagaimana cara ia menyikapi kritik berubah seiring berjalannya tahun, seraya menjelaskan bahwa ia lebih terpengaruh oleh kritik tersebut di awal kariernya, sebelum ia memperoleh kemampuan untuk memahami perbedaan reaksi orang terhadap dirinya.

Ia mengatakan: "Ketika kamu lebih muda, kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang tidak menyukaimu, dan mengapa kamu tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka menyukaimu. Kamu tidak memahaminya dengan baik, dan tidak mampu mengambil jarak yang cukup dari persoalan itu untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda."

Ia melanjutkan: "Namun sekarang, saya sudah memiliki pandangan ini, dan saya paham bahwa ada orang-orang yang tidak berusaha menganalisis berbagai hal, melainkan hanya bersikap seperti itu. Yang terpenting adalah kamu jujur terhadap nilai-nilaimu, dan dalam perjalanan ini kamu melakukan kesalahan, kamu tidak bisa menghindari semuanya, dan kamu harus menerima kemungkinan kegagalan."

Mbappe menjawab dengan nada sindiran soal citra pemain sempurna

Penyerang Prancis itu juga menolak citra yang mungkin digambarkan sebagian orang tentang dirinya sebagai sosok yang tidak pernah salah, dengan memanfaatkan sedikit humor untuk menanggapi gagasan ini, sebelum menegaskan bahwa kemunculannya di media tidak serta-merta mencerminkan kepribadiannya yang sebenarnya.

Ia mengatakan dengan nada menyindir: "Mereka yang mengira saya sempurna itu tidak menonton televisi," sebelum menambahkan: "Saya telah membuktikan berkali-kali bahwa saya bisa saja salah, dan itu tidak mengganggu saya. Saya pikir itu hal yang baik."

Mbappe menjelaskan bahwa publik tidak dapat mengenali kepribadian aslinya hanya melalui kemunculannya di layar, seraya menambahkan: "Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenalmu melalui televisi, dan karena itulah sebagian analisis terkadang jauh sama sekali dari kenyataan."

Mengapa Mbappe bersikeras bahwa dirinya yang terbaik di dunia?

Bintang Real Madrid itu menyinggung reaksi yang dipicu oleh pernyataan terbarunya tentang dirinya sebagai pemain terbaik di dunia, seraya menjelaskan bahwa kepercayaan dirinya berkaitan dengan mentalitas dan keinginannya untuk meraih pencapaian, dan bukan sekadar upaya memancing kontroversi.

Mbappe mengatakan: "Saya mengenal sejarah dan budaya negara saya, dan karena itu saya tahu apa yang bisa dipicu oleh pernyataan semacam ini. Ketika saya mengatakannya, itu karena saya meyakininya, dan karena itu memotivasi saya."

Ia menambahkan: "Untuk meraih hal-hal besar, kamu tidak bisa masuk ke dalam persaingan sambil berpikir bahwa orang lain mampu tampil lebih baik darimu. Itu berarti kamu membatasi dirimu sendiri dan menempatkan penghalang di depannya. Inilah mentalitas saya."

Saya telah menjalani hidup yang selalu saya inginkan

Saat ditanya apakah ia merasa bahagia, Mbappe menjawab dengan jelas, menganggap bahwa ia tengah menjalani mimpi yang menghantuinya sejak kecil, meski ada tantangan dan perubahan yang dipaksakan oleh karier profesionalnya.

Ia mengatakan: "Tentu saja, saya adalah seorang pria yang bahagia. Saya telah menjalani hidup yang selalu saya inginkan. Saya selalu ingin menjadi pemain sepak bola, dan tentu saja, hal itu menuntut penyesuaian terhadap keadaan, ada peristiwa-peristiwa yang tak terduga, tetapi saya telah mewujudkan mimpi saya. Apa lagi yang bisa kamu minta lebih dari itu?"

Ia melanjutkan: "Dalam hidup, kamu harus bahagia dengan apa yang kamu miliki, dan saya sangat bahagia dengan apa yang saya miliki. Saya berharap bisa mempertahankannya."

Di akhir perbincangannya, Mbappe mengenang pandangannya terhadap sepak bola saat masih kanak-kanak, seraya menjelaskan bahwa pengalaman profesionalnya telah mengubah pemahamannya terhadap permainan ini, tetapi ia berusaha mempertahankan unsur terpenting yang mengikatnya dengan sepak bola sejak awal, yaitu kenikmatan dalam memainkannya.

Ia mengatakan: "Tentu saja saya tidak lagi memiliki pandangan yang sama seperti yang saya miliki saat masih kanak-kanak, dan untungnya demikian, karena jika saya mempertahankannya, saya pasti akan menjadi sangat naif."

Namun ia menekankan bahwa hal yang tidak ia lepaskan adalah "kegembiraan dan kecintaan dalam bermain", seraya menilai bahwa tantangan dan sisi-sisi negatif di dunia sepak bola tidak berhasil mencabut perasaan itu darinya.

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