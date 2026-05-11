



Pria yang secara praktis telah membuat hampir semua pesepakbola profesional (dan agen mereka), kecuali dirinya sendiri, jauh lebih kaya itu sebenarnya tidak berniat mengubah sepakbola untuk selamanya. Jean-Marc Bosman tidak ingin memberontak, ia tidak pernah berniat menggugat klubnya RFC Liege, federasi sepakbola Belgia, dan pada akhirnya juga UEFA ke Pengadilan Eropa.

Bosman sama sekali tidak berniat "memberi sesuatu yang luar biasa kepada sepakbola", seperti yang ia sebut sekarang. Dan yang terpenting, ia sendiri tidak ingin harus membayar harga tertinggi untuk itu. "Saya menjalani hidup yang kacau," begitulah ia menggambarkan apa yang sesungguhnya merupakan kejatuhan yang nyata: alkohol, utang, depresi, gugatan karena kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan uang yang kronis. Bosman telah merevolusi sepakbola, tetapi sepakbola tidak lagi menginginkannya. "Ini menyedihkan, tetapi sejak awal mereka ingin menghapus saya. Saya diabaikan. Namun saya memahami bahwa ada harga yang harus dibayar ketika Anda menyerang aparat kekuasaan yang sudah mapan," katanya sekarang.

Saat itu Bosman memang menginginkan keadilan, tetapi tentu saja untuk dirinya sendiri. Ia hanya ingin terus bermain sepakbola dan setelah kontraknya bersama klub divisi teratas Belgia RFC Liege berakhir pada musim panas 1990, ia ingin pindah ke klub divisi dua Prancis USL Dunkerque.

Saat itu Bosman berusia 25 tahun, seorang gelandang serang dengan bakat rata-rata, yang ditempa di Standard Liege dan menjalani debutnya di sepakbola profesional di sana, tetapi dalam dua tahun sebelumnya bersama rival lokal RFC ia hanya mencatatkan 25 penampilan di Division 1. Bosman senang kontraknya di RFC berakhir, beberapa bulan terakhir memang berjalan sulit. Bosman berselisih dengan pelatih dan manajemen, klub memang menawarinya perpanjangan kontrak, tetapi hanya dengan gaji sekitar 850 euro per bulan - tinggal seperempat dari bayaran awalnya. Kita berbicara tentang 1990, tetapi 850 euro untuk pesepakbola divisi teratas di Eropa Barat? Bahkan pada masa itu pun jumlah tersebut lebih pantas disebut menggelikan; seorang buruh pabrik di Belgia saat itu berpenghasilan sekitar 1000 euro. Tawaran dari Dunkerque datang pada saat yang tepat, memang divisi dua, tetapi di Prancis, negara sepakbola yang lebih besar daripada Belgia. Dan ia bisa bermain di kota yang tepat berada di perbatasan dengan tanah kelahirannya. Sebuah tawaran yang solid untuk pemain seperti Bosman.

Klubnya saat itu mematok biaya transfer raksasa untuk Jean-Marc Bosman

Masalahnya: RFC Liege tidak ingin begitu saja melepas Bosman, dan meminta biaya transfer antara 600.000 hingga 800.000 euro untuk pemain nomor 10 mereka. Perlu dicatat: untuk seorang pemain yang kontraknya sudah habis dan yang baru saja ditawari kontrak baru dengan upah minimum Belgia.

Dunkerque tidak mau atau tidak mampu membayar sebesar itu, Liege melarang transfer tersebut. Dan Bosman pun menjadi seorang pemberontak. Ia melepaskan status profesionalnya, kembali menjadi amatir, dan dengan cara itu bisa meninggalkan Liege. Untuk menjaga kebugaran, ia mula-mula bergabung dengan klub divisi lima Prancis dan setahun kemudian dengan klub divisi teratas di La Reunion, sebuah pulau Prancis di Samudra Hindia. Namun yang terutama, Bosman menggugat mantan klubnya dan federasi sepakbola Belgia untuk ganti rugi.

Secara olahraga, kepindahan Bosman nyaris tak layak dibicarakan, di La Reunion ia tidak bahagia dan ketika kembali ke Belgia pada 1992, tak ada klub yang mau mengontraknya. Ia mengajukan tunjangan pengangguran, yang ditolak. Dalam periode itu, mantan pemain profesional tersebut sempat tinggal di garasi rumah orang tuanya.





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Putusan Bosman membagi sepakbola menjadi sebelum dan sesudah

Di pengadilan, hasilnya lebih baik. Sejak 1990, pengadilan di Belgia telah memutuskan bahwa kepindahannya ke Dunkerque seharusnya tidak dikenai biaya transfer. Namun klub dan federasi sepakbola menentang putusan tersebut; menurut pandangan UEFA, pengadilan umum tidak berwenang atas sepakbola, hanya sepakbola yang boleh memutuskan soal sepakbola, demikian federasi itu bersikeras. Namun di titik itu sepakbola salah menghitung karena mengabaikan UE: peradilan Belgia dan Bosman membawa perkara ini ke Pengadilan Eropa. Mereka ingin mencapai putusan prinsipil, bahwa pesepakbola profesional juga harus mendapatkan manfaat dari kebebasan memilih tempat kerja yang berlaku di UE.

Klub-klub sepakbola dan federasi-federasi mengeluh dan melukiskan kiamat sepakbola, "Uni Eropa mencoba menghancurkan sepakbola klub," geram presiden UEFA saat itu Lennart Johansson dan bos FIFA di kemudian hari Sepp Blatter, yang ketika itu masih menjadi sekretaris jenderal FIFA, mencoba menampilkan diri sebagai penyelamat pihak-pihak yang dirampas haknya: "Haruskah kita membiarkan yang kaya menjadi lebih kaya dan tidak mengatakan apa-apa?"

Namun semua itu tidak membantu: pada Desember 1995, keluarlah putusan yang membagi sepakbola menjadi era sebelum dan sesudah.

Sebelum putusan Bosman, pemain bukanlah karyawan, mereka seperti hamba dan secara praktis menjadi milik klub mereka. Pemain hanya boleh pindah klub jika klub mereka saat itu mengizinkannya - bahkan jika kontrak mereka di sana sudah habis. Setelah putusan Bosman, pemain bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan setelah kontrak berakhir. Para pemain memegang kendali atas klub: klub harus berusaha memperpanjang kontrak sedini mungkin, tetapi itu ada biayanya: gaji pemain langsung meledak.

Sebelumnya biaya transfer juga tetap berlaku ketika kontrak sudah habis, setelah itu para profesional tanpa kontrak bisa pindah secara gratis - dan sering kali mereka meminta uang tanda tangan dari klub baru mereka sebagai signing fee.

Sebelumnya klub bisa kurang lebih secara sepihak menentukan seberapa mahal seorang pemain dan berapa banyak uang yang seharusnya ia hasilkan. Setelah itu, para pemain terutama menjadi: semakin mahal.

Sebelum putusan Bosman, para pemain profesional bermain dengan upah minimum, setelah putusan itu bahkan para profesional dengan bakat rata-rata di liga-liga top menjadi jutawan dari sisi pendapatan.

Sebelumnya hanya ada jumlah terbatas pemain asing yang boleh bermain di sebuah klub, pada awal 1990-an di sebagian besar liga Eropa jumlahnya tiga. Setelah itu, setidaknya untuk profesional dari UE dan kemudian seluruh UEFA, hal itu menjadi sejarah - pada 26 Desember 1999, di Premier League FC Chelsea untuk pertama kalinya tampil dengan sebuah tim di liga top yang seluruhnya berisi pemain profesional asing.

Jean-Marc Bosman sempat "bahkan tidak mampu membeli es krim"

Pelatih Chelsea saat itu: pria Italia Gianluca Vialli, yang pada tahun sebelumnya membawa Chelsea meraih gelar Piala Winners Eropa sebagai pemain-merangkap-pelatih. Vialli, omong-omong, adalah pemain termahal sebelum Bosman: Juventus membayar 17 juta euro kepada Sampdoria Genoa pada 1992 untuk penyerang muda itu. Satu setengah tahun setelah putusan Bosman, Inter Milan membayar 26,5 juta euro untuk Ronaldo kepada Barcelona, 20 tahun kemudian 222 juta euro yang dibayarkan PSG kepada Barcelona untuk Neymar menghancurkan semua batas.

Putusan Bosman membuat sangat banyak pemain profesional menjadi jauh lebih kaya dan menggeser peta kekuasaan dalam sepakbola ke pihak pemain. Pada saat yang sama, dan dalam hal ini Blatter ternyata benar, putusan itu mengukuhkan dominasi lima liga top: jika pada paruh pertama 1990-an sebelum putusan itu liga-liga tersebut menyumbang nyaris 80 persen pemain yang masuk 10 besar Ballon d'Or, setelah Bosman 98 persen protagonis Ballon d'Or bermain di Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, atau Prancis.

Jean-Marc Bosman tidak mendapatkan apa pun dari semua itu. "Semua orang mendapat keuntungan dari saya. Dari perjuangan saya. Hanya saya, saya tidak mendapatkan apa-apa darinya," kata Bosman. Ia sempat memainkan tujuh pertandingan lagi pada 1996 untuk klub divisi dua Belgia saat itu RSC Visé. Pada 1999, sembilan tahun setelah dimulainya proses hukumnya dan empat tahun setelah putusan Bosman, ia menerima kompensasi sebesar 780.000 euro atas berakhirnya kariernya secara prematur. Uang itu segera habis, dan sempat ada masa ketika ia "bahkan tidak mampu membeli es krim". Beberapa pemain profesional Belgia seperti Frank Verlaat atau Marc Wilmots, yang ia buat kaya berkat proses hukumnya, menyumbang sejumlah uang untuk membantu Bosman bertahan hidup. Kini ia menerima tunjangan bulanan dari serikat pemain Fifpro. Setidaknya mereka belum melupakannya. "Semua orang mengenal aturan Bosman, tetapi tak seorang pun mengenal pria di baliknya," kata Bosman, "saya adalah pria tanpa wajah."

Apakah pemberontak yang lahir tanpa niat itu akan menggugat lagi sekarang? "Saya telah memberi dunia sepakbola sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak pernah menerima pengakuan. Terutama itu yang melukai saya,” kata Bosman, “jadi tidak, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya harus memberikan banyak hal untuk itu."