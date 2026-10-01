"Memang ada kemungkinan saya pindah ke Barca. Ada kontak," ungkap Zaragoza kini kepada stasiun radio Spanyol Cadena SER. Saat itu, sang dribbler baru saja menjalani setengah musim yang kuat bersama Granada, termasuk bersinar dalam hasil imbang 2-2 melawan Barca pada Oktober 2023 dengan mencetak dua gol. Setelah itu, klub Katalan tersebut mendekati Zaragoza, yang pada akhirnya memilih Bayern.

Belakangan, itu bukan pilihan yang bagus, sebab pemain Spanyol itu sudah lama tidak punya masa depan di Munchen dan hanya mencatatkan tujuh penampilan kompetitif untuk FCB.

"Itu adalah langkah yang penting. […] Saya berusia 20 tahun dan belum pernah meninggalkan zona nyaman saya - bahasa, iklim," tegas Zaragoza dan tetap memandang positif keputusannya saat itu: "Itu banyak mengajari saya. Saya tidak akan pernah menyesalinya."

Berapa lama lagi Bryan Zaragoza masih terikat kontrak dengan Bayern?

Secara resmi, pemain berusia 25 tahun itu masih terikat kontrak dengan Bayern, dengan masa baktinya berjalan hingga 2029. Namun, itu semata-mata karena FCB belum bisa menemukan klub pada periode-periode transfer sebelumnya yang mau merekrut Zaragoza secara permanen. Karena itu, sejak musim panas 2024 ia terus dipinjamkan, dan saat ini sejak akhir Agustus membela Espanyol Barcelona.

"Saya ingin berada di tempat di mana saya bisa bahagia dan menikmati permainan. Jika saya menikmatinya, saya juga bisa menampilkan performa saya," tegas Zaragoza, yang sejauh ini di Espanyol kebanyakan hanya menjadi pemain pengganti. Jadi, untuk memperbesar peluang agar Espanyol menebus opsi pembelian yang telah disepakati dengan Bayern pada musim panas mendatang, Zaragoza jelas masih harus meningkatkan performanya dalam beberapa bulan ke depan.

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