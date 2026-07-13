Hwang In-beom akan meninggalkan Feyenoord: transfer hampir rampung

Tampaknya hanya masalah waktu sebelum Hwang In-beom resmi menjadi pemain FC Porto. Media Portugal A Bola melaporkan pada hari Senin bahwa klub Portugal tersebut ‘sudah sangat dekat’ dengan kedatangan gelandang berusia 29 tahun itu.

Porto dan Feyenoord dilaporkan sedang berada dalam tahap negosiasi yang sudah sangat maju. Proses negosiasi tersebut berjalan lancar, sehingga transfer ini dapat diselesaikan kapan saja.

A Bola juga melaporkan berapa gaji yang akan diterima Hwang di Porto. Kabarnya, gajinya sekitar tiga juta euro per tahun, yang menurut surat kabar tersebut setara dengan sekitar 1,5 juta euro bersih per musim.

Akhir pekan lalu, surat kabar Portugal lainnya, Record, juga melaporkan bahwa Porto sedang mempertimbangkan untuk menghubungi Feyenoord terkait Hwang. Hal ini konon terkait dengan penampilannya bersama timnas Korea Selatan di Piala Dunia: ia berhasil membuat kesan yang baik, antara lain dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist saat melawan Republik Ceko.

Di Feyenoord, Hwang yang berusia 29 tahun masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai tujuh juta euro. Jumlah tersebut juga yang dibayarkan klub asal Rotterdam itu pada tahun 2024 untuk memboyongnya dari Red Star Belgrade.

Francesco Farioli, pelatih Porto, masih mengenal Hwang dari masa-masa di Eredivisie. Musim lalu, klub tersebut menjadi juara liga Portugal.

Hwang sejauh ini telah tampil dalam 54 pertandingan resmi bersama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak empat gol dan delapan assist.