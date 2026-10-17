Klaas-Jan Huntelaar dikabarkan sangat kesal kepada Gerry Hamstra selama bekerja di Ajax. Hal itu diungkapkan Hugo Borst dalam program ESPN De Eretribune, saat direktur teknik PEC Zwolle tersebut menjadi pembahasan menyusul pemecatan pelatih Henry van der Vegt awal pekan ini.

Borst mengkritik keputusan PEC Zwolle memecat Van der Vegt, lalu mengarahkan kritiknya kepada Hamstra. "Tahu siapa yang benar-benar dibuat jengkel oleh temannya, Hamstra, di Ajax?" tanya jurnalis itu kepada rekan-rekannya di studio. "Huntelaar. Itu menurut sumber saya."

Huntelaar dan Hamstra bekerja bersama di jajaran teknis Ajax setelah mantan penyerang itu mulai bekerja di klub asal Amsterdam tersebut pada 2022. "Saya seharusnya magang di bawah Gerry Hamstra, belajar pekerjaan itu darinya," kata Huntelaar baru-baru ini dalam Pak Schaal Podcast milik Voetbal International. Mantan pemain tim nasional Belanda itu kemudian menyaksikan organisasi klub terus berubah seiring kepergian sejumlah petinggi, termasuk Marc Overmars, Edwin van der Sar, dan akhirnya Hamstra.

"Sebenarnya, situasinya benar-benar kacau," kata Huntelaar tentang periode penuh gejolak di Ajax itu. Pada Oktober 2023, ia harus berhenti bekerja karena burnout, lalu menjalani masa pemulihan yang panjang. Dalam podcast tersebut, Huntelaar mengatakan bahwa beban kerja yang sangat besar pada akhirnya menjadi hal yang paling sulit ia tanggung.

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Sementara itu, Hamstra berada di bawah sorotan setelah pemecatan Van der Vegt di PEC Zwolle. Borst sulit menerima keputusan tersebut dan mempertanyakan apakah PEC Zwolle akan menjadi lebih baik karenanya. "Saya akan menunggu sedikit lebih lama. Saya bertanya-tanya apakah perubahan seperti itu akan membuat keadaan lebih baik," kata jurnalis tersebut. Ia menilai PEC juga pernah bermain bagus dalam beberapa pertandingan tanpa mendapatkan hasil yang sepadan.

Kees Kwakman juga mempertanyakan waktu pemecatan itu. "Situasinya sulit, tentu saja, dengan awal musim yang sangat berat dan jadwal yang sangat sulit," kata analis tersebut. Ia menekankan bahwa klub justru ingin melewati jeda internasional sebelum melanjutkan langkah dengan semangat baru. "Mereka bermain bagus melawan Cambuur dan sebenarnya bisa unggul 2-0 saat turun minum. Hasilnya tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Jadi, menurut saya, itu bukan alasan."

Kwakman juga menyoroti absennya Younes Namli, yang semestinya bisa kembali bermain saat melawan Cambuur. "Pemain terbaik mereka kembali absen, termasuk untuk pertandingan sepenting itu. Perbedaannya sangat tipis. Dengan Namli, mungkin saja mereka memenangi pertandingan itu," kata mantan pesepakbola tersebut.