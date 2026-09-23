Harapan mantan pemain Spanyol untuk terhindar dari penjara, dalam kasus di mana ia dituduh melakukan pelecehan seksual pada 2017, telah pupus.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mengukuhkan hukuman penjara selama 4 tahun terhadap pesepak bola Santi Mina, atas tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita pada Juli 2017 di dalam sebuah truk yang terparkir di dekat sebuah klub malam di Mojacar (Almeria), tempat sang pemain menginap dan bepergian bersama teman-temannya.

Kamar Pidana menolak banding pesepak bola tersebut terhadap putusan Pengadilan Tinggi Andalusia, yang mengesahkan hukuman penjara yang dikeluarkan oleh pengadilan Almeria, tetapi menurunkan kompensasi bagi korban dari 50 ribu euro menjadi 25 ribu euro.

Klub Celta Vigo, klub terakhir yang dibela Mina, telah mengakhiri kontrak sang pemain secara sepihak, yang saat itu masih tersisa dua tahun, pada Agustus 2023.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa "terdakwa memanfaatkan kedekatan korban dan keterkejutan atas situasi yang dihadapinya untuk melakukan dua perbuatan seksual tanpa persetujuan, dan menghentikan perbuatannya ketika ia menyadari bahwa melanjutkannya akan mengharuskan mengatasi penolakan dengan kekerasan".

Karena itu, pengadilan menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sang pemain telah memperoleh persetujuan yang disalahpahaminya.

Pengadilan melanjutkan: "Kasus ini tidak memuat informasi apa pun yang menunjukkan bahwa Santiago Mina telah salah memahami pernyataan persetujuan, dan kasus ini juga tidak serta-merta memungkinkan penarikan kesimpulan atas kesalahpahaman semacam itu dari keadaan-keadaan yang telah terbukti".

Di sisi lain, pengadilan juga menolak banding korban, yang di dalamnya ia meminta agar mantan pemain tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, ditambah enam tahun lainnya sebagai hukuman tambahan.

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Mina pernah membela berbagai timnas Spanyol mulai dari kelompok usia muda hingga timnas U-21, tetapi ia tidak pernah mengenakan seragam timnas senior.