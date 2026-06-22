Hukuman mati ditangguhkan... Mourinho menunda kepergian bintang Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, telah menutup kemungkinan kepergian penyerang Gonzalo García dari Real Madrid selama bursa transfer musim panas ini, sebagai bagian dari rencananya untuk menyusun skuad Los Blancos menjelang dimulainya musim baru dan sebagai persiapan untuk Piala Dunia Antarklub mendatang.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa, menurut sumber yang dekat dengan manajemen klub, Mourinho ingin mengevaluasi performa bintang akademi tersebut selama tahap awal pramusim, sebagai rencana cadangan jika tim gagal merekrut penyerang murni yang berperan sebagai "joker", seperti yang ditunjukkan oleh Joselu pada musim 2023-2024 ketika ia mencetak 18 gol dengan kontribusi krusial meskipun perannya terbatas.

Saat ini, Mourinho memprioritaskan perekrutan bek tengah dan gelandang kreatif, dengan mencalonkan Rubén Díaz dan Bastoni untuk memperkuat barisan belakang, serta Matheus Fernandes dan Enzo Fernández untuk lini tengah, sementara merekrut penyerang murni tetap berada di urutan ketiga dalam prioritasnya.

Meskipun Real Betis tertarik pada jasa Gonzalo—yang dikenal serbaguna antara posisi sayap dan penyerang murni, serta keahliannya dalam memanfaatkan ruang kosong dan bola-bola udara—Mourinho ingin memberinya kesempatan yang adil sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

Pendekatan ini tidak memengaruhi rencana sang pelatih terhadap Endrick, yang telah diberi tahu secara resmi bahwa ia akan kembali ke tim musim ini setelah penampilannya yang mengesankan bersama Lyon. Mourinho mengandalkannya sebagai opsi utama yang mampu bermain sebagai penyerang murni atau di sayap kanan, sementara pemain asal Brasil itu bertekad untuk membuktikan dirinya di Bernabéu.

Perlu dicatat bahwa Mourinho menyadari bahwa mendatangkan gelandang kreatif yang mahir bergerak di antara kedua kotak penalti merupakan prioritas utama, karena ia merupakan elemen yang hilang dalam skuad Los Blancos. Hal ini mungkin mengharuskan pengorbanan beberapa pemain kunci di lini tengah guna menyediakan likuiditas finansial yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer tersebut.