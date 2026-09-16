Pertandingan antara Levante dan Athletic Bilbao, yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Stadion Ciutat de Valencia dalam ajang La Liga Spanyol, ditunda.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil akibat hujan deras yang mulai mengguyur kota.

Para pemain telah melakukan pemanasan seperti biasa, tetapi permukaan lapangan tidak layak untuk dimainkan.

Badan Meteorologi Spanyol (AEMET) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan oranye terkait hujan deras di provinsi Valencia.

Sepanjang hari, matahari dan awan berbagi langit Valencia, tetapi setengah jam sebelum pertandingan, hujan mulai turun dengan deras dan bercampur dengan angin, sehingga membuat sedikit penonton yang berada di stadion menjadi basah kuyup.

Stadion Ciutat de Valencia memiliki atap yang menutupi seluruh tribun, tetapi curah hujan begitu deras sehingga segala sesuatunya menjadi basah.

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Pertandingan sedianya dimulai tepat pukul 21.30 (pukul 22.30 waktu Kairo), tetapi terowongan menuju lapangan sepenuhnya terendam air.

Setelah pertemuan yang digelar di stadion, para wasit, La Liga Spanyol, dan klub sepakat menunda pertandingan, dan belum ditentukan jadwal baru untuk laga tersebut.

Athletic Bilbao akan bermain melawan Alaves pada Sabtu mendatang, sementara Levante bertandang ke markas Villarreal pada hari Minggu.