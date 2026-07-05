Hugo Borst menghadapi tuduhan yang sangat serius: 'Telah membawa keluarga muda kami ke tepi jurang!'

Hugo Borst sedang menjadi sasaran kritik tajam. Di X, Scanned Football Photos menuduhnya lalai. Pengelola akun tersebut kini menghadapi masalah keuangan yang serius akibat ulah Borst.

Menurut akun tersebut, Borst telah membawa pemilik Scanned Football Photos ke ambang kehancuran finansial. Selain itu, ia juga dilaporkan tidak menanggapi permintaan kontak dari pengacara selama sebulan.

“Saya telah bekerja selama tiga bulan untuk membuat buku foto dan tayangan slide untuk bagian teater Hugo Borst, yang akan dipentaskannya di 11 teater selama tur teater Hard Gras,” demikian Scanned Football Photos memulai penjelasannya.

“Saya melakukan pekerjaan tersebut tanpa dibayar karena saya telah sepakat dengan Hugo (semuanya tertulis hitam di atas putih) bahwa saya akan menerima penghasilan dari penjualan buku selama tur teater,” lanjutnya.

“Kesepakatannya jelas. Hugo akan menanggung biaya cetak dan memamerkan buku tersebut selama pertunjukannya. Hasil penjualannya akan kami bagi 50/50. Setiap pertunjukan akan ia akhiri dengan pengumuman bahwa buku tersebut dijual di foyer teater.”

“Di foyer yang sama itu, saya akan mendirikan stan buku tempat saya juga akan menjual judul-judul lain dari seri Scannedfootballphotos,” lanjutnya.

“Pada pagi hari pertunjukan teater pertama, tanpa Hugo memberitahuku secara langsung, aku mendapat kabar dari Wessel Penning (jurnalis Algemeen Dagblad, red.) melalui WhatsApp bahwa Hugo tidak lagi ikut serta dan aku tidak lagi diterima di sana dengan buku-bukuku.”

“Alasan mengapa Hugo tidak lagi ikut serta adalah karena dia terlambat memulai dan akibatnya karyanya menjadi kurang maksimal. Dia masih mengatakan bahwa dia akan bergabung kembali setelah malam pertunjukan pertama, tetapi hal itu tidak pernah terjadi.”

Dia melanjutkan: “Saya menegur Hugo bahwa dia tidak menepati janjinya dan bahwa saya, sebagai pekerja mandiri, terancam mengalami kesulitan keuangan akibat hal ini. Setelah tiga bulan bekerja tanpa bayaran, tiba-tiba saja prospek pendapatan langsung itu sirna.”

“Saya juga memberitahunya bahwa kami sebagai keluarga dengan anak-anak kecil (berusia 2 dan 4 tahun) telah mengatur kehidupan kami berdasarkan tur teater selama dua bulan. Akibatnya, pacar saya terpaksa membatalkan hampir semua pekerjaannya.”

“Hugo Borst tidak pernah menanggapi situasi kami, hanya melihat semuanya dari sudut pandangnya sendiri, dan menyatakan bahwa saya ‘sial’ karena dia mengaku kelelahan,” lanjut korban tersebut.

“Hugo menawarkan €500 sebagai kompensasi atas satu malam pertunjukan teater yang terlewatkan, ingin tetap mempertahankan pendapatan dari buku tersebut, dan ingin menyelesaikan masalah ini begitu saja.”

“Saya tidak setuju dengan itu karena jumlah kerugian akibat tidak bisa menghadiri semua pertunjukan teater jauh lebih besar. Saya bahkan mengusulkan untuk mendiskusikan situasi yang terjadi secara langsung, agar bisa mencapai solusi. Namun, dia tidak mau. Saya diminta untuk ‘membiarkannya sendiri’.”

Menurut akun tersebut, dia bukan satu-satunya yang menunggu ganti rugi dari Borst. “Tagihan percetakan yang seharusnya dia bayar pun, setelah 6 minggu masih belum dia bayar. Pihak percetakan terus mengejarnya selama ini, tetapi dia juga tidak memberikan kabar apa pun.”

“Ada juga seorang pengacara yang ingin menjadi perantara dan Hugo telah berulang kali diminta untuk menghubungi, tetapi dia juga tidak menanggapi hal itu selama lebih dari sebulan. Sebenarnya, saya telah meminta empat rekan profesional dari lingkarannya, masing-masing satu hingga dua kali dengan selang waktu dua minggu, secara sopan apakah mereka bersedia menjadi perantara dalam konflik ini,” pungkasnya.

Kolumnis Algemeen Dagblad tersebut, yang sering tampil di televisi melalui ESPN dan SBS, belum menanggapi tuduhan tersebut.