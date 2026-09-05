Hugo Borst: "Dia tampil fantastis! Ajax memperlakukannya dengan memalukan"

Youri Baas akan tampil sebagai starter untuk Ajax pada Sabtu malam dalam laga big match melawan PSV di Eredivisie VriendenLoterij. Hugo Borst menilai hal itu sebagai “sesuatu yang bagus”, katanya dalam VriendenLoterij Eretribune di ESPN.

“Saya sangat senang, bahwa Baas dipulihkan kehormatannya,” kata Borst soal susunan pemain Ajax. “Saya rasa cara mereka memperlakukannya sungguh memalukan.”

“Anak itu dalam dua tahun terakhir tampil fantastis sebagai sosok menonjol di tengah situasi yang buruk. Bukan tanpa alasan juga dia masuk radar Farioli.” Pekan lalu terungkap bahwa FC Porto asuhan Francesco Farioli tertarik pada Baas, tetapi tidak tercapai kesepakatan.

“Pada masa pramusim juga sempat beberapa kali Baas tidak mendapat kesempatan bermain, jadi saya pikir Míchel mungkin tidak menganggapnya menarik,” lanjut Borst.

“Tetapi sekarang syukurlah dia dimainkan dalam pertandingan besar ini. Saya penggemar berat Baas. Jadi ini adalah hal yang bagus.”

Arnold Bruggink, yang juga duduk di meja yang sama, sependapat dengannya. “Sepenuhnya pantas,” kata analis itu.

Pada babak kualifikasi Conference League di awal musim, Baas rutin harus puas dengan tempat di bangku cadangan. Namun, kini dia tampaknya kembali bisa mengandalkan satu tempat tetap di starting XI, meski hal itu juga tidak bisa dilepaskan dari cedera yang saat ini sedang dialami Daley Blind.