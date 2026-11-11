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Hubungan antara bintang Real Madrid Kylian Mbappe dan pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane mengalami sejumlah ketegangan dalam beberapa waktu terakhir, di tengah perbedaan sudut pandang antara kedua pihak terkait peran taktis sang kapten Les Bleus. Hal ini mendorong pelatih berkebangsaan Prancis itu untuk bergerak demi meredam situasi dan mengembalikan stabilitas ke tubuh timnas menjelang berbagai agenda yang akan datang.

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Zidane berupaya memperbaiki hubungannya dengan kapten timnas Prancis, yang menjadi elemen terpenting dalam proyek ofensifnya, terutama setelah laporan-laporan terbaru mengungkap adanya ketidakharmonisan antara kedua belah pihak, bersamaan dengan ketegangan hubungan Mbappe dengan rekannya Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, menyusul persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or.

Menurut yang diberitakan surat kabar Prancis "L'Equipe", yang dikutip oleh jaringan "Foot Mercato", salah satu penyebab paling menonjol dari perselisihan antara Zidane dan Mbappe berakar pada pilihan-pilihan taktik sang pelatih selama jeda internasional lalu, ketika ia mengandalkan kapten timnas di posisi sayap kiri, sementara menurunkan Dembele di posisi penyerang murni, hal yang tidak diterima oleh bintang Real Madrid tersebut, yang lebih menyukai bermain di jantung serangan dan memanfaatkan kemampuan mencetak golnya dari dekat gawang.

Zidane menyadari bahwa penempatan posisi Mbappe tidak sesuai dengan keinginan sang pemain, hal yang tercermin dalam pernyataan-pernyataannya baru-baru ini setelah pengumuman daftar timnas Prancis, ketika ia berbicara tentang rencananya terkait pemanfaatan kapten tim pada dua laga mendatang melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League, sembari mengisyaratkan kemungkinan mengembalikannya ke posisi favoritnya di lini depan, dalam upaya memanfaatkan kemampuannya secara lebih baik dan menghindari terulangnya perselisihan teknis sebelumnya.

Penyebab ketegangan tidak berhenti pada perbedaan taktik, karena surat kabar Prancis itu mengungkap menurunnya komunikasi antara Zidane dan Mbappe selama periode belakangan ini, dengan menjelaskan bahwa percakapan di antara keduanya sangat terbatas selama pemusatan latihan terakhir, sebelum sang pemain berangkat ke Madrid akibat cederanya.

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"L'Equipe" mengaitkan sebagian dari situasi ini dengan kondisi kesehatan Mbappe, yang terpaksa tetap berada di dalam kamarnya di pusat latihan Clairefontaine karena sakit, hal yang mengurangi peluang komunikasi langsung antara dirinya dengan sang direktur teknik, meski pentingnya hubungan di antara keduanya bagi masa depan timnas Prancis.

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Yang menarik, tempat tinggal kedua belah pihak di ibu kota Spanyol, Madrid, juga tidak membantu mendekatkan sudut pandang, meski Zidane baru-baru ini berhasil melewati perselisihannya dengan Florentino Perez, presiden Real Madrid, namun kedekatan geografis ini tidak berubah menjadi peluang untuk mempererat hubungannya dengan kapten timnas Prancis.

Surat kabar itu menilai bahwa hubungan antara Zidane dan Mbappe hingga kini belum memiliki keharmonisan yang sama seperti yang pernah menyatukan sang pemain dengan Didier Deschamps, mantan pelatih Prancis, hal yang disadari oleh direktur teknik saat ini, yang ingin menata kembali segala sesuatunya dan meredam setiap perselisihan sebelum memengaruhi suasana timnas.

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Langkah-langkah ini datang pada saat Zidane membutuhkan penyatuan barisan tim dan membangun hubungan yang kuat dengan bintang-bintang utamanya, terutama karena Mbappe bukan sekadar kapten timnas, tetapi juga mewakili pilar utama proyek ofensifnya, hal yang menjadikan perbaikan komunikasi antara kedua belah pihak sebagai prioritas selama fase mendatang.