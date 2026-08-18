Insiden yang melibatkan Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, menjadi sorotan sejumlah media Spanyol, setelah rincian sebuah perkelahian yang terjadi di salah satu tempat di Pesisir Utara (Mesir bagian utara) tersebar luas. Berbagai laporan menyebutkan bahwa sang pelatih pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, dalam sebuah insiden yang memicu kontroversi luas di dalam maupun di luar Mesir.

Surat kabar Spanyol "Sport" berfokus pada sisi paling menarik dari kisah ini, dengan menyebutkan bahwa Hossam Hassan pingsan saat terjadi perkelahian sengit yang dikatakan berlangsung antara dua wanita (kedua istrinya) di salah satu tempat, sebelum pihak-pihak yang berada di lokasi turun tangan untuk meredam situasi.

Surat kabar itu menyoroti bahwa insiden tersebut tersebar luas melalui media sosial, dan dengan cepat menjadi bahan perbincangan publik, terutama karena keterkaitannya dengan pelatih timnas Mesir.

Adapun surat kabar "Marca" mengulas insiden ini dari sudut yang berbeda, dengan berfokus pada kontras antara kedudukan olahraga yang dimiliki Hossam Hassan dan insiden pribadi yang menyeret dirinya sebagai salah satu pihak yang terlibat.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa cuplikan perkelahian tersebar luas, sebelum berbagai laporan mengabarkan sang pelatih jatuh pingsan dan dibawa untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, "Cadena SER" menyajikan versi kejadian yang lebih rinci, dengan menyebutkan bahwa perselisihan dimulai dari adu mulut yang sengit sebelum berkembang, menurut sumber-sumber media yang dikutipnya, menjadi bentrokan fisik, hal yang mendorong petugas keamanan turun tangan untuk memisahkan pihak-pihak yang berkelahi, sebelum polisi tiba di lokasi.

"Cadena SER" juga menyoroti kondisi kesehatan Hossam Hassan, dengan menjelaskan bahwa sang pelatih kehilangan kesadaran di tengah kekacauan yang terjadi setelah perkelahian, sebelum dibawa ke pusat layanan medis, seraya menyebutkan bahwa laporan yang beredar menyatakan kondisi kesehatannya stabil dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

Liputan media Spanyol tidak hanya sebatas rincian perkelahian, tetapi juga meluas ke dampak-dampak pribadi yang menyertai insiden tersebut, setelah sejumlah laporan mengulas kabar mengenai perpisahan Hossam Hassan dengan istri pertamanya setelah peristiwa itu, sehingga kisah ini berubah dari sekadar insiden sesaat menjadi krisis dengan dimensi pribadi dan pemberitaan yang lebih luas.

Kontras yang menarik perhatian media Spanyol terletak pada kenyataan bahwa Hossam Hassan, salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Mesir dan direktur teknik timnas Mesir, kali ini justru menjadi pusat sorotan media di luar hasil pertandingan dan kejuaraan, setelah sebuah insiden pribadi yang beredar berubah menjadi kisah yang mendapat perhatian sejumlah surat kabar dan saluran olahraga Spanyol.