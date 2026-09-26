Dewan direksi Federasi Sepak Bola Mesir tengah mengkaji posisi tim pelatih timnas Mesir yang dipimpin Hossam Hassan, di tengah situasi ketidakstabilan yang menyelimuti tim belakangan ini.

Menurut situs "Cairo 24", federasi tengah menyiapkan seluruh skenario yang mungkin terjadi, jika timnas gagal menghadapi Sudan Selatan dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, serta dalam laga persahabatan yang dijadwalkan setelahnya melawan Afrika Selatan.

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Hari-hari terakhir diwarnai perdebatan luas seputar sejumlah pernyataan dan keputusan Hossam Hassan, di antaranya ucapannya menentang Mohamed El Shenawy, kiper Al Ahly, di samping keputusannya menarik keluar bintang Mesir Mohamed Salah pada menit ke-61 dalam laga melawan Angola kemarin Jumat di Stadion Kairo, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol dalam pekan pertama kualifikasi Piala Afrika.

Situs tersebut mengutip "sumber dekat dewan Federasi Sepak Bola Mesir" yang menyatakan bahwa "Hossam Hassan masih menjadi pelatih kepala timnas Mesir hingga saat ini, tetapi semua kemungkinan tetap terbuka selama periode mendatang".

Sumber itu menambahkan: "Jika keputusan pemecatannya ditetapkan, arahnya akan menuju kontrak dengan pelatih kepala asing berkelas dunia, apabila kasus-kasus kegagalan bertambah baik di level teknis maupun personal".

Mesir akan bertandang ke markas timnas Sudan Selatan, Selasa mendatang, setelah tim tersebut kalah dari tuan rumah Malawi (2-1) pada pekan pertama.

Hossam Hassan sebelumnya membawa timnas Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir, sebelum kekalahan dramatis dari Argentina (3-2).



