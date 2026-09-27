Hossam Hassan memilih pengganti Salah

Tim pelatih Timnas Mesir yang dipimpin Hossam Hassan mengumumkan nama pemain pengganti yang masuk ke dalam skuad "Pharaohs" menggantikan kapten tim Mohamed Salah, sebagai persiapan menghadapi Sudan Selatan.

Timnas Mesir akan bertanding melawan Sudan Selatan pada pukul tiga sore Selasa mendatang, dalam laga kedua babak kualifikasi Piala Afrika 2027.

Federasi Sepak Bola Mesir melalui akun Facebook-nya pada pagi hari Minggu ini mengungkap pemilihan Osama Faisal, penyerang klub Al Bank Al Ahly, untuk masuk ke dalam skuad yang berangkat siang ini ke Sudan Selatan.

Sebelumnya, Mohamed Salah telah meninggalkan pemusatan latihan Timnas Mesir usai hasil imbang tanpa gol melawan Angola akibat perselisihan dengan pelatih Hossam Hassan setelah penggantiannya selama pertandingan, sementara Federasi Sepak Bola Mesir dalam pernyataan resmi menyusul kemudian mengumumkan bahwa pencoretan tersebut bertujuan untuk mengistirahatkan kapten Pharaohs, agar terhindar dari bermain di atas rumput sintetis.





Skuad Mesir mencakup 23 pemain, yaitu:

Penjaga gawang: Mostafa Shobier, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa, dan Abdelaziz El Balaaty.

Pertahanan: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Omar Fayed, Ahmed Fatouh, dan Karim Hafez.

Tengah: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo, Ali Mahmoud, Ibrahim Adel, Mostafa Zeeko, Haitham Hassan, dan Omar Marmoush.

Penyerang: Osama Faisal dan Hamza Abdelkarim.