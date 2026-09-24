Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir, berbicara mengenai keputusan mencoret kiper Al Ahly, Mohamed El Shenawy, dari pemusatan latihan saat ini yang merupakan persiapan menghadapi dua laga melawan Angola dan Sudan Selatan, dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pelatih timnas Mesir itu berkata, dalam konferensi pers menjelang pertandingan Mesir kontra Angola yang dijadwalkan berlangsung besok Jumat di Stadion Kairo: "Mohamed El Shenawy pada suatu periode sempat dianggap habis, dan tidak bermain untuk klubnya, tetapi meskipun begitu ia kembali ke levelnya melalui timnas Mesir. Bukan hanya dia, melainkan juga pemain-pemain lain."

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Hossam menegaskan bahwa keputusan itu diambil karena alasan teknis, dengan mengatakan: "Saya bisa saja mengatakan bahwa saya mencoret El Shenawy karena cedera, tetapi ini adalah pilihan-pilihan saya, baik ia cedera maupun tidak."

Mantan bintang Al Ahly dan Zamalek itu melanjutkan: "Segala penghormatan untuk seluruh pemain, khususnya Mohamed El Shenawy, karena ia adalah salah satu pemimpin timnas Mesir, dan termasuk pemain yang saya hargai."

Grup kedua kualifikasi Piala Afrika 2027 dihuni oleh timnas "Mesir, Angola, Malawi, dan Sudan Selatan".

Timnas Mesir akan bertemu Sudan Selatan pada pekan kedua kualifikasi, Selasa 29 September ini, ketika bertandang ke kota Juba.

Mesir juga akan memainkan laga persahabatan melawan Afrika Selatan, sebelum berakhirnya periode jeda internasional saat ini, pada Minggu 4 Oktober mendatang di Stadion Kairo.



