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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Rabu (hari ini), mengumumkan daftar final kandidat penghargaan Pelatih Terbaik Afrika 2026. Hossam Hassan, mantan pelatih timnas Mesir, dan Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, terdepak dari persaingan meraih penghargaan tersebut setelah sebelumnya masuk dalam daftar awal kandidat.

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Daftar final hanya berisi tiga pelatih, yakni pelatih asal Maroko Mohamed Ouahbi, pelatih kepala timnas Maroko saat ini; pelatih asal Senegal Pape Thiaw, mantan pelatih timnas Senegal; serta pelatih asal Portugal Pedro Leitão Brito, yang dikenal dengan nama "Bubista", mantan pelatih kepala timnas Tanjung Verde.

Konfederasi Sepak Bola Afrika dijadwalkan mengumumkan pemenang penghargaan Pelatih Terbaik Afrika 2026 dalam malam penganugerahan CAF Awards yang akan digelar pada 7 Desember mendatang di Kota Lagos, Nigeria.

Tersingkirnya Hossam Hassan membuat sepak bola Mesir tidak memiliki wakil dalam daftar final penghargaan ini. Padahal, pelatih kepala timnas Mesir itu merupakan salah satu nama Arab paling menonjol di antara kandidat pada tahap pertama, setelah membawa Mesir lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan mencapai babak 16 besar turnamen tersebut sebelum tersingkir oleh Argentina.

Walid Regragui juga absen dari daftar final, meski namanya masuk dalam nominasi awal. Ia membawa timnas Maroko ke final Piala Afrika 2025 sebelum meninggalkan jabatannya, lalu Mohamed Ouahbi mengambil alih kursi kepelatihan Singa Atlas. Alhasil, Ouahbi menjadi satu-satunya wakil Maroko dalam persaingan final penghargaan ini.

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Sebaliknya, Mohamed Ouahbi sukses mengamankan tempat di antara tiga kandidat setelah menangani timnas senior Maroko sebagai pengganti Regragui dan membawa tim lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026, tempat mereka tersingkir oleh Prancis. Pada tahun lalu, ia juga meraih gelar Piala Dunia Junior bersama timnas junior Maroko.

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Pape Thiaw mewakili sepak bola Senegal dalam daftar final setelah membawa negaranya ke final Piala Afrika 2025. Ia juga sukses mengantar Singa Teranga lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan mencapai babak 32 besar turnamen tersebut.

Adapun pelatih asal Portugal Pedro Leitão Brito "Bubista" mengamankan tempat di antara tiga kandidat berkat pencapaian bersejarahnya bersama timnas Tanjung Verde. Ia membawa tim tersebut lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang menjadi tonggak luar biasa dalam sejarah sepak bola negara itu, sekaligus menembus babak 32 besar pada penampilan perdana tim tersebut di ajang dunia.

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Daftar awal yang diumumkan Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya berisi 10 pelatih , dengan kehadiran nama-nama Arab yang mencolok, yakni Hossam Hassan, Walid Regragui, Mohamed Ouahbi, dan Moatamed Gamal, pelatih Zamalek. Namun, pada tahap final jumlah kandidat dipangkas menjadi hanya tiga, dengan Ouahbi bertahan, sementara nama-nama Arab lainnya tersingkir.

Nominasi awal juga mencakup sejumlah nama yang meraih hasil mengesankan di level klub maupun tim nasional, di antaranya pelatih asal Senegal Lamine N'Diaye, yang menjuarai Piala Konfederasi CAF bersama USM Alger asal Aljazair; pelatih asal Portugal Alexandre Santos, yang membawa AS FAR asal Maroko ke final Liga Champions Afrika; Miguel Cardoso, yang menjuarai Liga Champions Afrika dan Piala Tiga Benua bersama Mamelodi Sundowns; serta Sébastien Desabre, yang menangani timnas Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026.