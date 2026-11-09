Pertandingan antara Schalke dan Hoffenheim, yang berakhir dengan kemenangan tim tamu (2-1), dalam laga Liga Jerman, menyaksikan momen-momen mengerikan sepanjang babak kedua, setelah kiper Loris Karius mengalami cedera serius di bagian kepala akibat benturan keras dengan rekan setimnya, Robin Gosens, sehingga memaksa pertandingan terhenti selama beberapa menit di tengah suasana cemas di antara para pemain dan suporter.

Surat kabar Jerman "Bild" menyoroti insiden yang terjadi pada menit ke-47 tersebut, setelah Visnik Asllani melepaskan tendangan keras dari jarak 14 meter, yang tidak mampu dikuasai Karius, sehingga Gosens turun tangan untuk menghalaunya, tetapi sang kiper melesat pada saat yang bersamaan, hingga kaki rekannya yang terjulur membentur kepalanya, dan ia pun jatuh ke tanah akibat cedera.

Karius tetap tergeletak di atas lapangan selama beberapa menit, di tengah penanganan oleh tim medis yang memberikan pertolongan yang diperlukan, sementara keheningan menyelimuti seluruh penjuru stadion, dan para suporter berhenti bersorak, sementara itu Kevin Müller, kiper cadangan Schalke, mulai bersiap untuk bermain guna berjaga-jaga jika kiper utama tidak mampu melanjutkan laga.

Karius mengalami luka di bagian hidung, tetapi pada akhirnya ia mampu meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki, dan digantikan oleh Müller, pada saat insiden tersebut juga mengungkap cedera lain yang dialami Gosens, setelah lututnya terkilir ketika berbenturan dengan tubuh sang kiper, sehingga ia terpaksa meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih, dengan perban tebal yang dipasang pada lututnya, dan digantikan oleh Vitaly Picker.

Cedera itu bukanlah satu-satunya pemandangan sulit dalam malam yang dialami Karius, sebab sang kiper mengalami sejumlah kesalahan fatal sepanjang babak pertama, setelah ia menjadi penyebab gol pembuka Hoffenheim pada menit ke-10, ketika ia salah mengantisipasi umpan balik sederhana dari Al-Fawzi, sehingga bola sampai ke Asllani dan memantul dari kakinya melewati sang kiper ke dalam gawang.

Hoffenheim memperbesar keunggulannya pada menit ke-26, setelah Lemperle memanfaatkan lengahnya pengawalan pertahanan dari Kourouki, dan bertukar bola dengan Asllani sebelum menendangnya ke gawang dari jarak sepuluh meter, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.

Meski mengalami kejutan pahit pada awal babak kedua, tim tersebut menolak menyerah, dan terus berupaya untuk kembali ke dalam pertandingan, hingga Junior Adamu berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-81, tetapi upaya tim tidak membuahkan gol penyama kedudukan, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Hoffenheim (2-1).