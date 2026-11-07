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Hoffenheim vs Schalke 04: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 13.30 SNP Arena

TSG Hoffenheim akan menjamu FC Schalke 04 dalam pertandingan Bundesliga di SNP Arena, Sinsheim, pada Minggu, 8 November 2026. Kedua tim sama-sama terpuruk di sepertiga terbawah klasemen dan sangat membutuhkan poin.

Meski hasil belakangan ini beragam, situasi di Hoffenheim belum tanpa harapan. Tim asuhan Christian Ilzer mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 dan meraih kemenangan yang sama meyakinkannya atas Lyon di Liga Europa. Namun, belakangan mereka kalah 2-0 dari Werder Bremen dan bermain imbang melawan Crystal Palace. TSG menunjukkan bahwa mereka punya kualitas, tetapi belum konsisten.

Schalke 04 datang dengan catatan yang mengkhawatirkan. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir, termasuk kekalahan 0-2 dari RB Leipzig di Bundesliga dan tersingkir dengan skor 2-0 melawan Dynamo Dresden di DFB-Pokal. Pelatih Miron Muslic masih mencari stabilitas dalam timnya.

Di klasemen, kedua klub nyaris tak terpisahkan: Hoffenheim berada di posisi ke-12, sementara Schalke menempati peringkat ke-17, jauh di tengah persaingan menghindari degradasi. Bagi Die Königsblauen, laga melawan pesaing langsung ini bernilai enam poin.

Rekor pertemuan jelas berpihak kepada tuan rumah. Hoffenheim memenangi tiga pertandingan kompetitif terakhir melawan Schalke, yang terbaru dengan skor 2-0 di liga. Schalke harus mematahkan catatan itu pada Minggu.

Berikut semua informasi siaran bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Hoffenheim dan Schalke 04?

Hoffenheim memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga terbaru, TSG bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace di Liga Europa. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil positif mereka adalah kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen dan 3-0 atas Lyon di Liga Europa. Secara keseluruhan, Hoffenheim mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

Schalke 04 hanya meraih satu poin dari lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Laga terbaru berakhir dengan kekalahan 0-2 dari RB Leipzig di Bundesliga. Sebelumnya, Schalke tersingkir dengan skor 2-0 melawan Dynamo Dresden di DFB-Pokal. Hanya hasil imbang 0-0 melawan 1. FC Köln yang memberi mereka satu poin. Dalam lima pertandingan itu, Schalke hanya mencetak dua gol dan kebobolan lima kali.

Hoffenheim vs Schalke 04: Susunan pemain

Hoffenheim vs Schalke 04: Performa

Hoffenheim vs Schalke 04: Rekor pertemuan

Hoffenheim vs Schalke 04: Klasemen