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Hoffenheim vs Augsburg: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 11 29 Nov 2026 - 11.30 SNP Arena

TSG Hoffenheim menjamu FC Augsburg di Bundesliga. Pertandingan berlangsung di SNP Arena, Sinsheim.

Hoffenheim datang dengan modal positif dari kompetisi Eropa. Di Liga Europa, tim asuhan Christian Ilzer baru-baru ini menang 3-1 atas Sturm Graz.

Di liga, hasil mereka belakangan ini kurang baik. Hoffenheim kalah 0-1 dari Eintracht Frankfurt dan kini berada di peringkat ke-11.

Augsburg bertandang setelah meraih kemenangan. Mereka baru-baru ini menang 3-1 atas Mainz 05. Sebelumnya, Augsburg kalah 2-5 di kandang RB Leipzig.

Tim tamu berada di peringkat ke-10, satu tingkat di atas tuan rumah. Namun, Augsburg tidak akan didampingi pelatih Manuel Baum di bangku cadangan karena ia menjalani skorsing.

Berikut cara menyaksikan pertandingan ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Hoffenheim dan Augsburg?

Hoffenheim mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan resmi terakhir. TSG baru-baru ini menang 3-1 atas Sturm Graz. Sebelumnya, mereka kalah 0-1 dari Eintracht Frankfurt dan 0-2 dari Werder Bremen. Secara keseluruhan, Hoffenheim mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Augsburg juga mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. FCA baru-baru ini menang 3-1 atas Mainz 05, sementara di Piala DFB mereka menang 4-2 di kandang Sonnenhof Großaspach. Di liga, Augsburg kalah 2-5 dari RB Leipzig. Mereka mencetak sebelas gol dan kebobolan sebelas gol.

Hoffenheim vs Augsburg: Susunan pemain

Hoffenheim vs Augsburg: Performa

Hoffenheim vs Augsburg: Rekor pertemuan

Hoffenheim vs Augsburg: Klasemen