Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, mengakui bahwa ia keliru dalam pernyataannya sebelumnya mengenai masa depan direktur olahraga, Max Eberl, seraya menegaskan bahwa ia telah meminta maaf secara pribadi kepadanya.

Sebelumnya, Hoeness memperkirakan peluang bertahannya Eberl, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, dengan rasio "60 berbanding 40" sebelum final Piala Jerman melawan Stuttgart, hal yang ditafsirkan sebagai keraguan atas masa depan direktur olahraga tersebut bersama raksasa Bavaria itu.

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Hoeness menyebutkan, dalam pernyataannya kepada jaringan SPORT1 Jerman, pada hari Kamis ini, bahwa ia tidak menyangka wawancara yang dilakukannya dengan majalah "Der Spiegel" akan dipublikasikan tepat sebelum laga final.

Ia berkata: "Pertama, saya harus mengatakan bahwa saya sangat marah pada diri sendiri." Ia menambahkan bahwa ia mengira pernyataannya akan dipublikasikan sepekan kemudian, dan menyebut anggapan itu sebagai hal yang "naif".

Ia melanjutkan: "Jelas bahwa mereka sangat menyukai pernyataan saya, sehingga langsung dipublikasikan pada Sabtu pagi. Dengan demikian, saya tidak memperlakukan Max dengan cara yang semestinya sebelum laga Piala, dan saya pun telah meminta maaf kepadanya."

Ketika ditanya tentang peluang Eberl bertahan di posisinya saat ini, ia menjawab: "Untuk saat ini, saya rasa peluangnya 100%."

Alasan kepuasan

Hoeness mengatakan bahwa salah satu alasan kepuasannya terhadap Eberl adalah keberhasilan Bayern Munich di bursa transfer musim panas untuk musim kedua secara beruntun.

Ia menunjukkan bahwa Eberl, bekerja sama dengan direktur olahraga lainnya, Christoph Freund, berhasil mendatangkan Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, dua pemain yang menurut klub memang dibutuhkan, dan dewan pengawas pun menyetujui kedua transfer itu "dengan senang hati".

Ia menjelaskan bahwa bintang Maroko, Saibari, menarik perhatiannya selama Piala Dunia, sementara ia menggambarkan Brown, yang datang dari Eintracht Frankfurt, sebagai "talenta luar biasa", seraya menambahkan: "Ia mendapat tawaran dari Inggris, tapi ia sama sekali tidak mempertimbangkannya. Ia sangat ingin pindah ke Bayern Munich. Saya menyukai pemain-pemain seperti itu."

Hoeness juga memuji pemasukan finansial yang diraih klub, dari penjualan Noel Aseko, Daniel Peretz, Alexander Nübel, dan Jonah Kusi-Asare.