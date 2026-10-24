Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Jerman Bayern Munich, melontarkan kritik tajam kepada talenta muda Lennart Karl, memintanya untuk bersikap rendah hati dan fokus mengembangkan levelnya, di tengah menurunnya menit bermainnya usai mengalami cedera di paha kiri, yang membuatnya absen bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2026.

Menurut yang dikutip jaringan "Sky Sport" dari surat kabar Jerman "Welt am Sonntag", Hoeness berniat menggelar percakapan serius dengan pemain berusia 18 tahun itu, sembari mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perlindungan berlebihan yang diterimanya, serta menegaskan bahwa para pemain muda membutuhkan tekanan agar bisa berkembang dan membuktikan kemampuannya.

Hoeness berkata: "Saya berniat melakukan percakapan serius dengannya. Dia masih sangat jauh dari menjadi superstar; para pemain muda membutuhkan kerendahan hati."

Ia menambahkan: "Para pemain muda juga membutuhkan tekanan. Saya tidak tahu apakah baik bagi Lennart Karl untuk mendapatkan perlindungan berlebihan sepanjang waktu."

Kritik ini muncul setelah Karl kesulitan mengembalikan performa yang ia tampilkan sepanjang musim lalu, ketika ia mencetak 9 gol dan menyumbang 8 assist dengan seragam Bayern Munich, sebelum akhirnya mengalami cedera di paha kiri selama sesi latihan, sepekan sebelum Piala Dunia 2026 bergulir, sehingga ia tak bisa tampil dalam turnamen tersebut bersama timnas Jerman.

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Sejak kembali, winger muda itu belum mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, karena ia hanya menjalani 267 menit dalam 9 pertandingan musim ini, dengan mencetak satu gol, sembari menanti kembalinya level yang menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di tim Bavaria itu.

Karl sempat mencuri perhatian pada Oktober 2025, setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Bayern Munich dalam sejarah Liga Champions Eropa, pada usia 17 tahun 242 hari, dalam kemenangan 4-0 atas Club Brugge, serta meraih penghargaan pemain terbaik pada laga yang menjadi penampilan starter pertamanya bersama tim di turnamen itu.

Kebangkitannya yang cepat memunculkan perbandingan dengan pemain Argentina Lionel Messi dan rekan setimnya asal Prancis Michael Olise, namun Hoeness menolak menganggap perbandingan ini bermanfaat bagi sang pemain, seraya mengatakan bahwa jarak antara Karl dan Olise masih sangat jauh.

Dalam konteks terkait, surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa ada kekhawatiran di dalam klub mengenai sejauh mana fokus sang pemain terhadap sepak bola, di tengah kritik yang berkaitan dengan seringnya ia tampil di media sosial dan kehadirannya secara terbuka bersama kekasihnya yang berprofesi sebagai influencer.