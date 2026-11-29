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Bayern Munich bersiap memasuki era baru di posisi penjaga gawang, setelah masa depan sang legenda, Manuel Neuer, kian mendekati akhir.

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Neuer, yang kini berusia 40 tahun, mengungkapkan rencananya untuk pensiun pada akhir musim ini. Saat mengunjungi salah satu kelompok suporter Bayern Munich, ia menjelaskan: "Saya berasumsi tidak akan melanjutkan karier bermain setelah musim panas mendatang (akhir musim ini). Saat ini saya mencoba menikmati waktu yang tersisa." Hal itu diunggah jurnalis Sky Jerman, Florian Plettenberg, melalui akun X miliknya pada Minggu ini. Kontrak kiper asal Jerman itu bersama klub Bavaria tersebut berakhir pada musim panas 2027.

Reporter Sky Jerman, Kerry Hau, juga membagikan bagian lain dari wawancara tersebut melalui akun X miliknya. Ketika seorang suporter bertanya rekan setim mana yang ingin ia ajak bertukar peran selama satu hari, Manuel Neuer menjawab: "Saya lebih memilih pemain yang tidak dikenal, mungkin pemain muda yang belum mendapat sorotan, karena dengan begitu Anda akan memiliki lebih banyak privasi. Saya rasa itulah keuntungan menjadi pemain muda saat ini: tidak dikenal dan bisa melakukan apa pun yang Anda inginkan."

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Namun, Neuer juga memberikan penjelasan: "Pada akhirnya, itu hanya untuk satu hari, karena saya juga tahu bahwa ketika saya pergi ke kafe, seperti yang saya lakukan pagi ini misalnya, saya berfoto dan memberikan tanda tangan. Itu hal yang sangat wajar, dan tentu saja kami senang ketika bisa membuat anak-anak tersenyum."

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Neuer memiliki catatan luar biasa bersama Bayern Munich sejak bergabung dari Schalke pada 2011, hingga menjadi salah satu sosok terpenting di era keemasan klub. Ia turut membawa Bayern menjuarai Liga Champions dua kali, pada 2013 dan 2020, di samping sejumlah gelar Bundesliga dan DFB-Pokal. Ia juga menjadi pilar utama saat timnas Jerman menjuarai Piala Dunia 2014.

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Jejak Neuer tidak hanya terbatas pada jumlah trofi. Ia mengubah konsep penjaga gawang dalam sepak bola modern berkat kemampuannya bermain jauh di luar kotak penalti, terlibat dalam membangun serangan, dan mengantisipasi bola di belakang garis pertahanan. Ia pun menjadi panutan yang menginspirasi banyak generasi penjaga gawang.

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Di level internasional, Neuer tampil dalam 128 pertandingan bersama Jerman dan menjadi salah satu bintang utama tim yang menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil, tempat ia meraih penghargaan Sarung Tangan Emas sebagai kiper terbaik turnamen. Ia juga tampil pada edisi 2010 dan 2018, sebelum mengakhiri karier internasionalnya seusai turnamen Euro.

Di sisi lain, Bayern Munich sudah mulai menyiapkan penggantinya. Jonas Urbig muncul sebagai kandidat terkuat untuk meneruskan peran Neuer di bawah mistar. Kiper muda tersebut bergabung dengan klub Bavaria itu dari Koln pada Januari 2025 dan menandatangani kontrak hingga musim panas 2029, setelah menarik perhatian berkat potensinya dan kemampuannya bersaing memperebutkan posisi utama.

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Urbig, yang berusia 22 tahun, telah mendapat kesempatan tampil bersama tim utama dalam beberapa waktu terakhir. Ia juga memperoleh manfaat dari berlatih bersama Neuer dan Sven Ulreich, seiring rencana Bayern untuk mempersiapkannya secara bertahap memikul tanggung jawab sebagai penjaga gawang.

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