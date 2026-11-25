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BVB membahas transfer Younes Ebnoutalib secara internal dan tampaknya bukan satu-satunya klub yang berminat.

Menurut laporan Sport Bild, direktur olahraga Ole Book masih menjalin komunikasi erat dengan Ebnoutalib. David Blacha, orang kepercayaan Book yang mengikuti pria berusia 40 tahun itu dari Elversberg ke Dortmund, juga disebut rutin berkomunikasi dengan pemain timnas Jerman tersebut.

Hubungan itu pada akhirnya bisa sangat berharga bagi BVB. Menurut media tersebut, kemungkinan merekrut Ebnoutalib sudah dibahas dalam rapat perencanaan skuad, tetapi sejauh ini belum ada langkah konkret.

Pemain berusia 23 tahun itu tetap masuk daftar incaran dan perkembangannya terus dipantau. Jika Ebnoutalib terus berkembang di Eintracht Frankfurt dan rutin mencetak gol, BVB melihatnya sebagai calon penyerang mereka.

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Ebnoutalib dikabarkan tidak puas di Eintracht Frankfurt

Sport Bild menilai ada petunjuk bahwa Ebnoutalib mungkin terbuka untuk segera meninggalkan SEG. Eintracht sebelumnya ingin menyesuaikan kontrak sang penyerang, yang berlaku hingga 2031, dan menaikkan gaji pokoknya sebesar 1,2 juta euro. Namun, hingga kini belum ada perkembangan dalam hal itu.

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Hal tersebut mungkin juga berkaitan dengan laporan Sport Bild bahwa Ebnoutalib tidak sepenuhnya puas di Frankfurt. Menurut laporan itu, ia merasa kurang dihargai. Ia merasa heran karena berada di bawah Jonathan Burkardt dalam urutan penyerang pilihan klub dan tidak masuk susunan pemain inti dalam empat pertandingan kompetitif, padahal seperti Burkardt, ia telah mencatatkan enam gol dan satu assist dalam sepuluh pertandingan.

Getty Images

Apakah Bayern Munich juga mengincar Ebnoutalib sebagai pelapis Kane?

Jika Ebnoutalib memang ingin segera berganti klub, ia disebut ingin tetap bermain di Bundesliga, meski Juventus Turin dan Tottenham Hotspur juga berminat . Selain BVB, Bayern Munich juga disebut memasukkan penyerang setinggi 1,91 meter itu ke daftar incaran. Mengingat Harry Kane absen dan Bayern kekurangan pelapis, transfer itu bahkan mungkin terjadi pada musim dingin. Namun, BVB bisa memiliki keunggulan berkat hubungan dekat Book dengan sang pemain.

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Book merekrut Ebnoutalib dari FC Gießen, klub liga regional tempat ia sempat tenggelam dari sorotan , ke SV Elversberg di divisi kedua dengan biaya 15.000 euro. Di sana, pemain berusia 23 tahun itu dengan cepat menjadi salah satu penyerang terbaik di liga, lalu bergabung dengan SGE pada Januari 2026 dengan biaya transfer delapan juta euro dan menjadi pemain timnas Jerman di bawah Jürgen Klopp. "Ia memainkan peran yang sangat besar dalam karier saya," kata Ebnoutalib tentang Book, yang ia anggap sebagai penyelamat kariernya. Setelah pertama kali dipanggil ke timnas Jerman, ia disebut langsung menghubungi Book untuk berterima kasih.

Sementara itu, menurut Sport Bild, Eintracht bersedia melepas Ebnoutalib dengan biaya transfer antara 30 dan 40 juta euro. Namun, dari sudut pandang Dortmund, masih ada pertanyaan apakah merekrut penyerang lain memang diperlukan.

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Duet Fabio Silva dan Serhou Guirassy bekerja cukup baik musim ini. Keduanya telah mencetak total 14 gol dan berulang kali menegaskan bahwa mereka sangat cocok bermain bersama ketika pelatih Niko Kovac menurunkan mereka berdua. Kontrak Guirassy berlaku hingga 2028. Pemain berusia 30 tahun itu sudah mempertimbangkan untuk hengkang pada musim panas lalu dan belakangan secara terbuka mengakui hal tersebut.

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dijadwalkan dimulai dalam beberapa pekan mendatang untuk mengetahui apakah pemain asal Guinea itu ingin kembali memperpanjang masa baktinya di Dortmund. Jika tidak, kedua pihak kemungkinan akan berpisah pada musim panas mengingat kontraknya akan berakhir. Paling lambat saat itulah BVB akan sangat membutuhkan penyerang.