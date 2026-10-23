Hingga 2031: Real Madrid mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak bintang kelas berat

Gelandang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Spanyol tersebut, setelah melakukan pembicaraan positif terkait perpanjangan, dalam langkah yang bertujuan mengamankan kelangsungannya untuk bertahun-tahun ke depan di Stadion Santiago Bernabeu.

Situs "BBC" menyebutkan bahwa negosiasi tersebut bisa berujung pada penandatanganan kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2031, meskipun kontrak pemain berusia 23 tahun itu saat ini masih tersisa lebih dari dua setengah tahun.

Bellingham bergabung dengan Real Madrid dari klub Jerman, Borussia Dortmund, pada tahun 2023 seharga 103 juta euro, dan sejak kedatangannya berhasil mencetak 49 gol dalam 152 pertandingan bersama Los Blancos, menegaskan nilainya di dalam skuad tim.

Pemain Inggris itu tampil luar biasa di musim pertamanya di ibu kota Spanyol, setelah mencetak 19 gol dan menyumbang 6 assist dalam 28 pertandingan di Liga Spanyol musim 2023-2024, hingga turut berkontribusi mengantarkan Real Madrid meraih gelar La Liga, selain memenangi Liga Champions Eropa.

Meskipun catatan golnya menurun pada musim-musim berikutnya, Bellingham terus memberikan peran yang berpengaruh dalam membangun serangan dan pergerakan ofensif. Ia juga mengalami cedera yang memengaruhi partisipasinya selama musim 2025-2026, sebelum memulai musim ini dengan 3 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Langkah Real Madrid untuk memperpanjang kontrak sang pemain mencerminkan pentingnya Bellingham dalam proyek klub, setelah ia berkembang dari seorang gelandang yang menonjol dalam kemampuan mencetak gol menjadi elemen serba bisa, yang memadukan kreativitas, upaya fisik, dan fleksibilitas taktis.

Kesepakatan atas kontrak baru akan memperkuat kestabilan sang pemain di dalam Los Blancos, serta memberikan jaminan lebih besar bagi klub untuk mempertahankan salah satu elemen terbaiknya di tahun-tahun mendatang, di tengah ambisinya yang terus berlanjut untuk bersaing memperebutkan gelar domestik dan Eropa.