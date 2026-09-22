Hingga 2031: Barcelona Resmi Rampungkan Transfer Baru

Klub Spanyol Barcelona mengumumkan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan perusahaan "Nespresso" yang berlangsung selama 5 tahun hingga tahun 2031, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut perusahaan itu menjadi kedai kopi resmi klub, dalam rangka memperluas kemitraan komersial yang terkait dengan klub dan fasilitas-fasilitasnya.

"Nespresso" akan memulai kehadirannya di "Spotify Camp Nou" secara bertahap, dengan keberadaannya pada tahap saat ini terpusat di dalam ruang-ruang VIP, di mana para tamu dapat menikmati produk-produk perusahaan tersebut selama pertandingan Barcelona serta acara dan aktivitas yang diselenggarakan di stadion.

Kerja sama ini, menurut kesepakatan tersebut, mencerminkan arah kedua belah pihak menuju penyajian pengalaman baru bagi para suporter dan tamu, melalui penyediaan kopi dalam lingkungan olahraga dan hiburan yang istimewa, dengan memanfaatkan solusi-solusi "Nespresso" yang dikhususkan untuk sektor profesional.

Kemitraan baru ini datang setelah Barcelona baru-baru ini mengumumkan kesepakatan sponsor lainnya dengan perusahaan "Telefónica", dalam rangka keberlanjutan klub memperluas jaringan kemitraan komersialnya.

"Nespresso": kehadiran global

"Nespresso" merupakan salah satu perusahaan terkemuka di sektor kopi yang dibuat dengan kapsul, dan bekerja sama dengan lebih dari 168.550 petani di 18 negara melalui program mutu berkelanjutan AAA, yang diluncurkannya pada tahun 2003 dengan bekerja sama bersama organisasi "Rainforest Alliance".

Perusahaan tersebut juga memperoleh sertifikat B Corp pada tahun 2022, dalam rangka komitmennya terhadap standar-standar yang terkait dengan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan transparansi.

"Nespresso" menjadikan kota Vevey di Swiss sebagai kantor pusatnya, dan beroperasi di 96 pasar, dengan jumlah karyawannya lebih dari 14.000, sementara pada tahun 2024 telah mengelola jaringan ritel global yang mencakup 818 toko.

"Nespresso untuk Bisnis" juga menyediakan solusi-solusi yang dikhususkan bagi berbagai perusahaan dan fasilitas, meliputi restoran, kedai kopi, hotel, dan kantor, melalui sejumlah mesin kopi dan produk yang dirancang untuk penggunaan profesional.