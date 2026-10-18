Ahmed Rabie, gelandang Zamalek, mengumumkan bahwa dirinya mengalami hidung retak, sebuah pukulan baru bagi tim Putih sebelum menghadapi Petrol Assiut di Liga Primer Mesir, di tengah penantian atas statusnya untuk laga-laga mendatang.

Ahmed Rabie tampil sebagai starter dalam laga Zamalek melawan APR FC, yang digelar Jumat malam lalu, dalam pertandingan leg pertama babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika, sebelum ia mengungkap cederanya setelah rombongan tim kembali ke Kairo hari Minggu ini dari Rwanda.

Rabie mengunggah fotonya melalui akun resminya di "Instagram", dan menuliskan komentar: "Alhamdulillah atas segala keadaan. Hidung retak. Ini takdir Allah dan Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya".

Menurut laporan media, cedera tersebut untuk sementara akan membuat gelandang Zamalek itu absen dari dua laga, yakni melawan Petrol Assiut di Liga Mesir dan APR FC pada leg kedua babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika, sambil menunggu kejelasan status akhirnya untuk bisa tampil.

Cedera Rabie datang pada waktu yang sulit bagi pelatih Moamen Soliman, yang sedang mempersiapkan diri memimpin Zamalek menghadapi Petrol Assiut, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Primer Mesir.

Zamalek menempati peringkat ketiga di tabel klasemen kompetisi dengan 13 poin, yang dikumpulkan dari 6 pertandingan pertama, setelah menelan kekalahan dari rival mereka Al Ahly dalam laga puncak yang digelar Minggu lalu.

Zamalek sebelumnya membuka perjalanan mereka di babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika dengan kemenangan atas APR FC dengan satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang digelar Jumat malam di Stadion Amahoro di Rwanda.

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga leg kedua antara kedua tim pada Sabtu mendatang, di mana Zamalek berupaya menegaskan keunggulan mereka dan memastikan tiket ke babak berikutnya, di tengah penantian atas status Ahmed Rabie setelah mengalami hidung retak.



