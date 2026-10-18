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Cairo-Egypt-Al-Ahly-Zamalek-DerbyAFP
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Hidung retak: pukulan baru yang mengacaukan perhitungan Zamalek

Asyut Petroleum vs Zamalek SC
Asyut Petroleum
Zamalek SC
Premier League
Zamalek SC vs APR FC
APR FC
CAF Champions League Qualification
A. Rabie
Mesir
Rwanda

Kabar buruk untuk Moataz Gamal

Ahmed Rabie, gelandang Zamalek, mengumumkan bahwa dirinya mengalami hidung retak, sebuah pukulan baru bagi tim Putih sebelum menghadapi Petrol Assiut di Liga Primer Mesir, di tengah penantian atas statusnya untuk laga-laga mendatang.

Ahmed Rabie tampil sebagai starter dalam laga Zamalek melawan APR FC, yang digelar Jumat malam lalu, dalam pertandingan leg pertama babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika, sebelum ia mengungkap cederanya setelah rombongan tim kembali ke Kairo hari Minggu ini dari Rwanda.

Rabie mengunggah fotonya melalui akun resminya di "Instagram", dan menuliskan komentar: "Alhamdulillah atas segala keadaan. Hidung retak. Ini takdir Allah dan Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya".

Menurut laporan media, cedera tersebut untuk sementara akan membuat gelandang Zamalek itu absen dari dua laga, yakni melawan Petrol Assiut di Liga Mesir dan APR FC pada leg kedua babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika, sambil menunggu kejelasan status akhirnya untuk bisa tampil.

Cedera Rabie datang pada waktu yang sulit bagi pelatih Moamen Soliman, yang sedang mempersiapkan diri memimpin Zamalek menghadapi Petrol Assiut, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Primer Mesir.

Zamalek menempati peringkat ketiga di tabel klasemen kompetisi dengan 13 poin, yang dikumpulkan dari 6 pertandingan pertama, setelah menelan kekalahan dari rival mereka Al Ahly dalam laga puncak yang digelar Minggu lalu.

Zamalek sebelumnya membuka perjalanan mereka di babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika dengan kemenangan atas APR FC dengan satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang digelar Jumat malam di Stadion Amahoro di Rwanda.

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga leg kedua antara kedua tim pada Sabtu mendatang, di mana Zamalek berupaya menegaskan keunggulan mereka dan memastikan tiket ke babak berikutnya, di tengah penantian atas status Ahmed Rabie setelah mengalami hidung retak.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
6600132+1118
M
M
M
M
M
2
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
6510113+816
M
M
S
M
M
3
Zamalek SCZamalek SCZAM
641183+513
K
M
M
M
M
4
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
6411106+413
M
M
M
K
M
5
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
641184+413
M
M
M
M
K
6
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
6402117+412
K
M
M
M
M
7
National BankNational BankNAB
63037709
M
K
M
M
K
8
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
622276+18
S
M
S
M
K
9
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
6222101008
S
M
M
K
K
10
ZED FCZED FCZED
622256-18
S
M
K
M
K
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
61416607
S
K
S
S
S
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
621368-27
S
K
K
K
M
13
Smouha SCSmouha SCSMO
621324-27
M
M
K
K
S
14
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
621358-37
K
K
S
K
M
15
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
613267-16
S
K
K
S
M
16
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
612336-35
M
K
K
K
S
17
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
6114812-44
K
K
M
S
K
18
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
6105210-83
K
K
K
K
K
19
El Gouna FCEl Gouna FCELG
602448-42
K
K
K
K
S
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
6015110-91
K
K
K
S
K
Championship Playoff
Play-off degradasi


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