Het Parool: Jordi Cruijff membuat dirinya tidak bisa diterima di salah satu divisi Ajax

Penelitian yang dilakukan oleh Het Parool menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan yang besar, terutama di dalam departemen pemandu bakat, terhadap cara kerja direktur teknis Jordi Cruijff. Pejabat tersebut dilaporkan mengabaikan para pemandu bakat dan lebih mendengarkan saran dari orang kepercayaannya, Joel Lara. Beberapa pemandu bakat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Ajax.

''Cruijff menunjukkan sedikit minat terhadap hasil kerja departemen pemandu bakat'', demikian tulis surat kabar Amsterdam tersebut. Direktur teknis tersebut dilaporkan tidak mendalami cara kerja dan pelaporan para pemandu bakat setelah penunjukannya di Johan Cruijff ArenA. Cruijff tampaknya lebih mempercayai Lara, yang bertindak sebagai 'kepala pemandu bakat' dan yang dikenalnya dari masa kerja bersama mereka di Maccabi Tel Aviv dan FC Barcelona.

Cruijff begitu percaya pada Lara, sehingga ia menetapkan syarat selama negosiasi bahwa orang kepercayaannya itu juga akan mendapatkan posisi di Amsterdam. ''Ajax menyetujuinya, dengan mengetahui bahwa Cruijff akan merombak struktur yang ada.'' Menurut seorang sumber, Cruijff tidak terkesan dengan pekerjaan yang telah dilakukan departemen pemandu bakat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Het Parool, Cruijff kini mengetahui ketidakpuasan di kalangan para pemandu bakat. Ia bersama Lara telah memberikan perhatian lebih pada divisi ini dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun demikian, beberapa pemandu bakat serius mempertimbangkan untuk mencari petualangan baru di tempat lain.

Direktur urusan sepak bola Marijn Beuker juga dilaporkan merasakan pengaruh kekuasaan yang dimiliki Cruijff di Ajax. Direktur teknis tersebut kini mengambil semua keputusan terkait Jong Ajax dan tim U-19, sesuatu yang sebelumnya dilakukan oleh Beuker.

Seorang sumber terpercaya mengungkapkan bahwa kebijakan teknis Ajax dalam beberapa tahun terakhir sangat tidak dapat diprediksi: ''Setiap kali ada direktur teknis baru, arah angin pun berubah. Selain itu, ada juga kritik terhadap kualitas para pemimpin teknis saat ini.''

Pengamat Ajax, Bart Sanders, mengkritik Cruijff dengan keras dalam Pantelic Podcast pekan ini. Menurutnya, sang 'direktur teknis' bekerja secara sepihak di Ajax dan bahkan belum berkenalan dengan seluruh tim pemandu bakat. Namun, menurut pengamat klub Mike Verweij, hal itu tidak benar.

''Marc Overmars memiliki Gerry Hamstra sebagai tangan kanannya. Di Ajax, ada Daniël de Ridder, yang menangani urusan hukum, dan Siem de Jong, sebagai manajer teknis, yang ditempatkan di sekitar Cruijff. Dan Marc Overmars memiliki Henk Veldmate, seorang kepala pemandu bakat yang sangat dihormati dan kompeten. Dan Jordi Cruijff memiliki Joel Lara," demikian yang terdengar dalam Kick-Off, podcast dari De Telegraaf.