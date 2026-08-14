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imago-sport-1081064114.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Diterjemahkan oleh

"Hentikan rumor-rumor itu": Malcom meledak di hadapan media!

Malcom
Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Brasil
Arab Saudi

Apa yang dikatakan bintang Brasil itu?

Bintang Al Hilal asal Brasil, Malcom, akhirnya buka suara usai pertandingan melawan Al Faisaly, setelah dirinya dihadapkan pada pertanyaan berulang dari media terkait masa depannya bersama "Sang Pemimpin" dan kemungkinan kepergiannya pada bursa transfer saat ini.

Malcom melakukan wawancara dengan media setelah pertandingan usai, yang menyaksikan kemenangan Al Hilal atas Al Faisaly dengan skor 4-2 pada pekan pertama Liga Roshn, sebelum wawancara itu dengan cepat beralih dari pembahasan mengenai jalannya laga menjadi soal masa depannya bersama tim.

Pemain asal Brasil itu tidak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kemungkinan kepergiannya dari Al Hilal, di mana ia tampak marah karena pembicaraan yang terus berulang mengenai rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan dari klub, seraya menegaskan bahwa fokusnya saat ini tertuju pada membela "Sang Pemimpin".

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Malcom mengatakan dalam pernyataan penuh amarah: "Saya sekarang membela Al Hilal, dan tempat ini untuk bertanya tentang pertandingan," dalam isyarat yang jelas menunjukkan penolakannya untuk masuk ke dalam diskusi baru mengenai masa depannya atau menanggapi laporan-laporan yang beredar tentang dirinya.

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Al-Raed crest
Al-Raed
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Al Hilal crest
Al Hilal
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Al-Faisaly crest
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Bintang Brasil itu tidak cukup sampai di situ, ia bahkan memutuskan untuk mengakhiri wawancara media secara tiba-tiba, setelah menambahkan: "Saya tidak akan melanjutkan wawancara," sebelum meninggalkan tempat, dalam sebuah sikap yang mencerminkan betapa terganggunya ia dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya.

Pernyataan Malcom ini muncul di tengah berhembusnya kabar selama periode terakhir mengenai masa depannya bersama Al Hilal, namun sang pemain menyampaikan melalui pesan terakhirnya fokus yang jelas pada keberadaannya bersama tim, sementara keputusan akhir mengenai masa depannya tetap berada di tangan manajemen "Sang Pemimpin" selama sisa waktu bursa transfer.

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