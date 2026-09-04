Legenda sepakbola Prancis, Thierry Henry, menyampaikan pesan yang jelas kepada Liverpool mengenai cara terbaik untuk memaksimalkan bintang barunya, Bradley Barcola, seraya menegaskan bahwa memberikan kebebasan kepada pemain itu untuk memanfaatkan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya akan menjadi faktor terpenting untuk mengeluarkan kualitas terbaiknya.

Liverpool telah menggelontorkan 145 juta euro untuk mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut, yang menandatangani kontrak hingga tahun 2031, sehingga menjadikannya transfer termahal kedua dalam sejarah klub Inggris itu.

Henry mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports" yang dikutip oleh "Foot Mercato" Prancis, bahwa kunci sejati untuk memanfaatkan Barcola terletak pada menempatkannya dalam kondisi yang tepat yang memungkinkannya menunjukkan kelebihan-kelebihannya yang paling menonjol.

Ia menjelaskan: "Dengan Barcola, kuncinya adalah mengetahui cara menggunakannya. Bisakah kamu menciptakan situasi satu lawan satu untuknya? Dan bisakah kamu juga melibatkannya dalam serangan balik? Karena ia memiliki kecepatan yang luar biasa."

Henry memperingatkan pelatih Liverpool, Andoni Iraola, agar tidak membebani pemain Prancis itu dengan tugas-tugas bertahan yang mungkin membatasi pengaruh ofensifnya, seraya menambahkan: "Haruskah ia lebih banyak bertahan daripada menyerang? Hal itu bisa menjadi kontraproduktif baginya."

Bintang Prancis masa lampau itu menilai bahwa Barcola memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan besar di Liga Inggris, terutama jika ia mendapatkan ruang yang memungkinkannya memanfaatkan kecepatannya dan melesat dalam transisi ofensif, di samping menempatkannya dalam duel-duel langsung dengan para pemain bertahan.

Meski demikian, Henry menyoroti satu sisi yang masih perlu dikembangkan oleh pemain itu agar dapat mencapai level yang lebih tinggi, dan berkata: "Saya rasa Barcola perlu meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan serangan. Dan jika ia berhasil melakukannya, banyak tim akan kesulitan menghentikannya."

Di sisi lain, Jamie Carragher, yang juga hadir di studio, memuji kemampuan Barcola untuk menambahkan sentuhan khusus pada Liga Inggris, tetapi pada saat yang sama ia melontarkan beberapa pertanyaan mengenai keseimbangan secara keseluruhan di dalam skuad Liverpool.

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