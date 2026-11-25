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Legenda Prancis Thierry Henry mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Real Madrid di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho setelah kemenangan dramatis atas Eindhoven di Liga Champions. Ia menegaskan bahwa El Real memiliki modal untuk menjadi salah satu kandidat terkuat peraih gelar juara Eropa musim ini.

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Real Madrid sukses membalikkan ketertinggalan dari Eindhoven menjadi kemenangan besar (5-1) dan melanjutkan catatan sempurna mereka di kompetisi Eropa dengan lima kemenangan beruntun. Rentetan hasil ini mempertebal kepercayaan diri di dalam tim sekaligus memikat para analis, terutama karena performa para pemain membaik secara nyata dalam beberapa laga terakhir.

Henry membahas perkembangan permainan El Real saat tampil di CBS Sports. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Real Madrid saat ini menjadikan mereka pesaing kuat dalam perebutan gelar Liga Champions, seiring peningkatan yang terlihat dari satu laga ke laga berikutnya.

Mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu berkata, seperti dikutip "Foot Mercato": "Real Madrid memainkan laga yang luar biasa, dan dengan level seperti ini mereka termasuk kandidat terkuat untuk memenangi gelar Liga Champions. Mereka membaik secara nyata dari pekan ke pekan. Ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi di Real Madrid, waspadalah."

Henry bukan satu-satunya yang memuji kerja Mourinho bersama Real Madrid. Jamie Carragher asal Inggris turut memberikan pujian dengan menyoroti kemampuan pelatih asal Portugal itu dalam mengembalikan tim ke jalur yang benar setelah masa sulit yang menyusul kekalahan dari Atletico Madrid.

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Carragher menilai kemenangan atas Barcelona dalam laga El Clasico menjadi titik penting yang mengubah arah perjalanan tim. Mourinho dinilai berhasil mengatasi kritik dan tekanan serta mengembalikan Real Madrid ke level terbaiknya, yang kemudian tercermin dari hasil mereka di Liga Champions.

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Thierry Henry Puji Karakter Jude Bellingham

Henry juga menyisihkan sebagian pembicaraannya untuk memuji bintang Inggris Jude Bellingham , yang berperan penting dalam kebangkitan Real Madrid melawan Eindhoven. Kehadirannya sejak babak kedua membantu mengubah wajah tim sehingga mampu bangkit dari ketertinggalan dan meraih kemenangan.

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Bintang asal Prancis itu mengagumi kemampuan teknis dan karakter yang dimiliki gelandang Inggris tersebut. Menurutnya, mengenakan nomor punggung 5 (nomor Zidane) di Real Madrid merupakan tanggung jawab besar, tetapi Bellingham mampu mengatasi tekanan itu dan menunjukkan dirinya lewat performa serta karakternya di lapangan.

Membela Bellingham dari kritik yang ia terima di Inggris, Henry berkata: "Bellingham adalah pemain yang luar biasa dalam gaya bermainnya. Mengenakan nomor 5 di Real Madrid bukan perkara mudah, tetapi ia membuatnya terlihat mudah. Karakternya luar biasa."

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Ia menambahkan: "Saya tidak percaya orang-orang meragukannya di negaranya sendiri, tetapi ia menjawab para peragu lewat apa yang ia lakukan sekarang, dan ia menjawab mereka di Piala Dunia. Ia selalu menjawab lewat sikap dan performanya."

Pujian Henry mencerminkan besarnya penghargaan terhadap Bellingham, terlebih pemain asal Inggris itu kini menjadi salah satu sosok yang mendapat perhatian besar di Real Madrid. Ia telah membuktikan kemampuannya menahan tekanan dan berkontribusi di momen-momen menentukan, sekaligus menegaskan bahwa kritik yang ia terima tidak memengaruhi penampilannya di lapangan.