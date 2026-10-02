Henry melontarkan pertanyaan menarik dalam kasus Cristiano Ronaldo

Thierry Henry, mantan bintang timnas Prancis, membela warisan sepak bola Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, dengan menegaskan bahwa krisis terbaru yang menyelimuti kepergian sang pemain dari pemusatan latihan timnas negaranya tidak dapat memengaruhi penilaian atas perjalanan kariernya yang luar biasa serta apa yang telah ia persembahkan bagi sepak bola.

Dalam pernyataan kepada program "Rothen s’enflamme" melalui siaran radio RMC Prancis, legenda Arsenal itu meremehkan pentingnya kontroversi yang muncul seputar kepergian mendadak Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark.

Henry berkata, sebagaimana dikutip surat kabar Portugal "A Bola": "Mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri, karena kami pun punya masalah sendiri di Prancis."

Namun, ia bersikap tegas dalam menolak mengaitkan insiden terbaru itu dengan kedudukan peraih lima Ballon d'Or tersebut, dan bertanya: "Apakah kita menilai sebuah perjalanan karier yang utuh berdasarkan hal ini?", lalu dengan cepat menjawab: "Mustahil. Ketika aku memikirkan Ronaldo, aku tidak akan memikirkan hal ini, tidak akan pernah seumur hidupku!".

Mantan bintang Prancis itu menjelaskan bahwa kritik apa pun yang pernah ia lontarkan kepada Ronaldo di masa lalu berkaitan dengan analisis pertandingan atau momen-momen tertentu, bukan penilaian atas keseluruhan kariernya, sambil berkata: "Seandainya ini menyangkut ibu atau ayahku, hasilnya akan sama saja."

Henry: Apa yang diwakili Ronaldo bagi sepak bola adalah hal yang luar biasa

Henry memuji apa yang diwakili Ronaldo bagi sepak bola, dengan menegaskan bahwa warisannya tidak perlu diperdebatkan, dan berkata: "Jika kita berbicara soal sang legenda, tidak ada yang perlu dikatakan. Apa yang ia wakili bagi sepak bola adalah hal yang luar biasa. Kita semua telah memuji usahanya di Piala Dunia, dan seharusnya partisipasinya mendatang menjadi yang terakhir baginya. Dan jika semuanya berakhir dengan cara seperti ini."

Henry menambahkan bahwa ia berbicara tentang Ronaldo dari sudut pandang murni olahraga, seraya menunjukkan bahwa hal yang paling menarik perhatiannya dalam karier sang pemain adalah cara ia memperlakukan sepak bola dan hasratnya yang tak kunjung padam terhadapnya.

Ia melanjutkan: "Hal yang ingin aku tegaskan dalam kasus Ronaldo adalah kepribadiannya, caranya memperlakukan sepak bola, obsesinya terhadap permainan dan rekor-rekor, serta keinginannya untuk menjadi yang terbaik, juga tubuhnya yang kini berada dalam kondisi lebih baik dibanding ketika ia memulai kariernya. Ini adalah hal yang luar biasa. Tanpa obsesi ini, kita tidak akan mengenal pemain ini. Kita telah menjalani momen-momen luar biasa bersamanya."

Henry menutup pernyataannya dengan menegaskan rasa hormatnya kepada bintang-bintang papan atas sepak bola dunia, sambil berkata: "Aku menaruh rasa hormat yang besar kepada Ronaldo, sebagaimana aku menaruhnya kepada Messi dan semua pemain yang mampu mempertahankan keberadaan mereka di puncak."