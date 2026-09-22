Ini bukan sekadar laga di Liga Turki, melainkan malam pengumuman kembalinya sang raja. Dalam laga puncak pertamanya dengan kostum Trabzonspor, bintang Mesir Mohamed Salah mengubah Stadion "Papara Park" menjadi panggung pribadinya, dan memaksa legenda sekelas Thierry Henry keluar dari kebisuannya dengan pesan menggelegar kepada Liverpool: masalahnya sama sekali tidak pernah pada Salah.

Malam sang raja di Papara Park

Trabzonspor meledakkan kejutan berkelas berat pada Sabtu lalu, dalam ajang pekan keenam Liga Super Turki musim 2026/2027, dengan menghancurkan rival historis mereka Galatasaray dengan skor telak 4-0 di kandang sendiri.





Bintang malam itu tanpa perlu diperdebatkan adalah kapten timnas Mesir Mohamed Salah, yang menampilkan penampilan luar biasa yang tak terlupakan, di mana ia mencetak hat-trick pertamanya di Liga Turki, dan menciptakan gol kedua lewat umpan matang, sehingga ia berkontribusi langsung dalam seluruh empat gol timnya.









Henry meledak: bayangkan melakukannya di depan Galatasaray

Kegemilangan ini tidak berlalu begitu saja, di mana legenda sepak bola Prancis sekaligus analis Liga Primer Inggris Thierry Henry memuji apa yang ditampilkan sang Firaun Mesir, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Turki "Sabah".

Henry berkata: "Bayangkan mencetak hat-trick pertamamu di Liga Turki melawan salah satu klub terbesar Turki, Galatasaray. Nama dan pencapaiannya harus dihormati."









Pesan berapi-api kepada Liverpool

Henry tidak hanya berhenti pada pujian teknis, melainkan ia menyampaikan pesan tersirat sekaligus tegas kepada klub lamanya Arsenal dan rival mereka Liverpool, yang di dalamnya ia membela dengan kuat sang bintang Mesir.

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Sudah jelas bahwa Mohamed Salah sama sekali tidak pernah menjadi penyebab masalah di Liverpool, mungkin memang ada sejumlah perselisihan di antara manajemen klub, tetapi hal itu jelas tidak berkaitan dengan sang raja Mesir."