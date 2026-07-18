Hélène Hendriks tidak tampil dalam *De Oranjezomer*: inilah alasannya

Hélène Hendriks adalah pembawa acara tetap De Oranjezomer. Namun, tokoh televisi asal Breda itu tidak hadir di studio pada hari Sabtu, sehingga Thomas van Groningen untuk sementara mengambil alih acara bincang-bincang tersebut.

“Selamat malam, selamat datang di De Oranje... Saya hampir saja mengatakan De Oranjezondag, Oranjezaterdag. Tapi tidak, ini adalah De Oranjezomer pada Sabtu malam ini,” demikian Van Groningen membuka acara bincang-bincang SBS6 dengan seloroh.

“Saya hanya sementara menggantikan posisi ini, karena Hélène Hendriks sedang di rumah karena urusan keluarga,” jelas Van Groningen mengenai alasannya mengambil alih pembawa acara. “Sebenarnya tidak masalah. Saya selalu menunggu di tempat parkir ini. Sampai saya diizinkan masuk ke sini. Boleh, boleh, boleh? Nah, malam ini saya diizinkan. Dan dengan tamu-tamu yang tidak main-main.”

Maurice Steijn, Hugo Borst, Ben van den Burg, Leontien van Moorsel, dan Angelo Boonman menjadi tamu dalam siaran hari Sabtu. Akibatnya, pembicaraan sebagian besar berkisar pada olahraga, dengan Steijn yang menekankan bahwa ia akan bertindak tegas jika kata “kanker” digunakan sembarangan. Dalam kasus seperti itu, para pemain akan dikenakan denda maksimal.

Van Groningen bertanya kepada Van Moorsel mengenai hubungan antara putrinya, Indy Zijlaard, dan Thijs Kraaijeveld, pemain Feyenoord. Pada kunjungan sebelumnya ke acara bincang-bincang tersebut, mantan pembalap sepeda itu mengungkapkan bahwa hubungan tersebut sedang dalam masa jeda.

Van Moorsel tidak ingin membocorkan detail mengenai jeda tersebut. Ia juga menyesali bahwa pada kunjungan sebelumnya ia telah membicarakan secara terbuka mengenai kehidupan asmara putrinya.