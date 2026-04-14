Hélène Hendriks: "Saya berkesempatan berbicara dengan Diego Maradona, tapi di kamarnya di hotel"

Dalam HNM De Podcast, Hélène Hendriks mengenang kembali wawancara istimewanya dengan Diego Maradona pada tahun 2017. Legenda sepak bola Argentina itu membuat sang pembawa acara menunggu berjam-jam dan didampingi rombongan yang cukup mencolok.

Selama dua minggu pada tahun 2017, Maradona menginap di Hotel De Brug di Mierlo. Ia berada di sana sebagai pelatih FC Fujairah dari Uni Emirat Arab.

Hendriks mendapat kehormatan untuk mewawancarai Maradona atas nama Fox Sports. Namun, pertemuan itu tidak berjalan mulus. “Dia berada di sana bersama rombongannya yang lengkap. Sekitar dua puluh orang mengikuti di belakangnya saat itu. Mereka semua bertingkah sangat berlebihan, hiperaktif, dan rumit. Sebenarnya, dia seperti raja bagi orang-orang itu.”

Saat Hendriks menunggu di lobi, Maradona dan rombongannya masih asyik makan. “Saya tidak terlalu suka hal seperti itu. Kalau sudah ada janji... Meskipun kamu Maradona, tapi ayolah. Saya agak kesulitan dengan itu. Tapi saya tidak menunjukkan rasa kesal dan menunggu dengan sopan.”

“Pada suatu saat saya sudah menunggu enam jam, enam jam! Itu sudah cukup lama bagi saya,” kata Hendriks, yang sempat mempertimbangkan untuk pergi. “Setelah berdiskusi, seorang pria kecil memberitahu bahwa saya bisa bertemu Maradona, tapi harus di kamarnya.”

“Jadi, apakah saya mau pergi sebentar ke kamar hotel Maradona untuk melakukan wawancara di sana. Dia ingin berkenalan dulu, tanpa kamera,” kata Hendriks yang masih takjub.

Saat Hendriks akhirnya ingin meninggalkan hotel, Maradona turun. “Lalu kami berbincang di luar dengan kamera yang menyala. Saya berbincang sebentar dengannya, tentang selai kacang dan hal-hal umum. Setelah itu, saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan substansial dan kemudian dia pergi.”

“Sebenarnya ini nggak bisa disebut wawancara, tapi begitulah biasanya kalau berurusan dengan bintang-bintang besar. Tapi kalau aku masuk ke ruangan kecil itu, yang ada di sana pasti Hélène Diego Maradona. Nama belakangnya keren,” canda Hendriks.