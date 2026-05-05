Hélène Hendriks mengungkapkan impian terbesarnya sebagai pembawa acara

Hélène Hendriks masih merasakan dampak dari operasi punggung yang dijalaninya tahun lalu, demikian terungkap dalam wawancara mendalam dengan Algemeen Dagblad. Presenter asal Brabant ini akan membawakan acara Staatsloterij Show mulai 9 Mei, namun tidak dapat ikut serta dalam tantangan fisik yang ada dalam program tersebut.

Hendriks telah lama menderita sakit punggung dan akhirnya menjalani operasi tahun lalu. Pembawa acara ini absen selama beberapa bulan dan harus menyerahkan tugas membawakan acara De Oranjezondag kepada Johnny de Mol dan Thomas van Groningen.

Jadi, tidak ada pekerjaan fisik bagi Hendriks di De Staatsloterij Show, yang kembali tayang. ''Tidak, saya masih dalam masa pemulihan. Tapi saya sangat ingin melakukannya dan berpikir tentang semuanya: oh, saya juga ingin melakukannya!, tapi ya begitulah.''

Jadi, tahun 2025 bukanlah tahun yang menyenangkan bagi Hendriks dalam hal pekerjaan. ''Saya absen sebentar setelah operasi itu dan kehilangan jam kerja, sementara atasan saya sangat baik dan ramah selama periode itu dan tetap membayar gaji saya. Maka saya rasa wajar saja jika saya mengganti jam kerja tersebut. Mereka tidak perlu menanyakannya, saya sendiri merasa itu logis. Saya hanya ingin memenuhi kewajiban, seperti yang telah kita sepakati.''

Hendriks mendengar dari reporter AD bahwa dia tetap sangat tenang di tengah kesuksesan televisi. ''Saya pikir hal seperti itu memang sudah menjadi sifat alami saya. Lagipula, bukan berarti para fotografer bersembunyi di semak-semak di sini. Saya bisa berjalan di Schiphol atau antre tanpa pengawal, itu semua tidak berarti apa-apa.''

''Selain itu, saya bekerja dengan banyak orang biasa, seperti di Vandaag Inside, jadi itu juga membantu. Saya hanya menjadi diri saya sendiri, sebenarnya tidak ada rahasia besar di baliknya,'' kata presenter asal Breda ini, yang masih memiliki satu keinginan terakhir terkait pekerjaan di televisi.

“Jika Anda bertanya apa yang benar-benar sangat ingin saya lakukan lagi, jawabannya adalah Olimpiade. Namun, di dunia ini, hal itu bergantung pada siapa yang memegang hak siar di bidang olahraga. Kita lihat saja apa yang akan terjadi,” demikian Hendriks mengakhiri ceritanya.