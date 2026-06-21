Hélène Hendriks memberi Frenkie de Jong julukan yang merendahkan

Hélène Hendriks pada hari Sabtu di acara De Oranjezomer memberikan julukan yang kurang menyenangkan untuk Frenkie de Jong. Namun, gelandang tim nasional Belanda itu tampaknya tidak terlalu mempedulikan kritik terhadap gaya permainannya.

“Umpan melebar, kita sudah sering membicarakan hal itu,” demikian Hendriks membuka diskusi mengenai peran De Jong di lini tengah Belanda. “Bagaimana menurut kalian, umpan melebar itu?”

“Kami pernah membicarakan sepak bola ‘schuifie-schuifie’. Tapi ini bukan itu, lho. Saya benar-benar menyukainya,” kata Sander de Kramer yang sangat menikmati penampilan gelandang pengatur permainan tersebut selama kemenangan 5-1 atas Swedia.

Hendriks kemudian ingin tahu mengapa De Jong ditarik keluar lebih awal oleh pelatih nasional Ronald Koeman. “Dia mengalami cedera ringan,” jelas Theo Janssen mengenai pergantian pemain yang dilakukan setelah babak kedua di lini tengah tim Oranje.

“Dan turnamen ini masih panjang. Kamu masih membutuhkannya untuk waktu yang lama. Apalagi saat sudah unggul 4-0. Saat skor 4-0, mereka sudah siap masuk, dan saat 4-1, mereka langsung masuk. Jadi, pergantian pemain yang masuk akal,” kata analis tersebut, yang sangat memahami mengapa De Jong tidak bermain penuh 90 menit dalam pertandingan grup kedua di Piala Dunia.

De Jong berbicara dengan Noa Vahle dari SBS setelah pertandingan Belanda melawan Swedia mengenai kritik yang muncul setelah hasil imbang 2-2 melawan Jepang pekan lalu. “Saya merasa banyak orang sebenarnya tidak mengerti sepak bola. Mereka menonton, tapi tidak melihatnya. Itu tidak masalah, karena dengan begitu semua orang bisa membicarakannya, tapi memang begitu adanya.”

De Jong menyoroti bahwa permainannya sering disalahartikan. “Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tidak mengoper bola ke area dalam, tapi itu tidak benar. Itu berarti Anda tidak memperhatikan dengan baik. Hal itu tergantung pada pertandingan, tapi juga pada momennya. Apakah ada pemain yang berlari atau tidak? Bagaimana cara dia berlari? Itu tergantung pada banyak hal.”