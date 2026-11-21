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Hedwiges Maduro tidak setuju dengan intervensi VAR pada babak pertama laga Eredivisie antara NEC dan PSV. Tim asal Eindhoven mendapat penalti setelah bola mengenai tangan Deveron Fonville, dan Ivan Perisic menuntaskannya. Maduro menilai wasit video seharusnya tidak ikut campur dalam insiden itu, seperti yang ia sampaikan saat jeda kepada ESPN.

PSV memasuki jeda pertandingan pada Sabtu dengan keunggulan nyaman 0-3 di Goffertstadion. Filip Kostic membuka skor lewat gol indah setelah 14 menit, lalu Perisic menggandakan keunggulan dari titik penalti sepuluh menit kemudian.

Gol pemain Kroasia itu didahului insiden yang mengundang perdebatan. Umpan silang Ruben van Bommel mengenai lengan Fonville, lalu wasit Jeroen Manschot dipanggil VAR untuk melihat tayangan ulang dan menunjuk titik penalti.

Presenter Milan van Dongen bertanya kepada Maduro saat jeda apakah menurutnya VAR perlu turun tangan. "Tidak, sebenarnya tidak. Menurut saya, VAR sebaiknya tidak ikut campur karena pada akhirnya bola memang mengenai tangan, tetapi saya juga melihat dia berusaha menarik lengannya mendekat ke tubuh."

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"Bola mengenai bagian bawah sikunya. Semua orang bisa mengatakan itu bola mengenai tangan, dan itu memang terlihat. Namun, menurut saya, arah bola juga harus diperhatikan," lanjut analis tersebut.

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Maduro menyadari bahwa menurut peraturan permainan, arah bola bukan faktor penentu dalam menilai insiden bola mengenai tangan. "Saya tahu itu bukan aturannya, tetapi bola itu tidak mengarah ke gawang dan tidak ada siapa pun di belakangnya."

Van Dongen menunjukkan bahwa yang penting adalah apakah Fonville membuat tubuhnya lebih besar secara tidak wajar dan apakah ia sengaja menggerakkan lengannya ke arah bola. "Dia justru berusaha menarik lengannya mendekat ke tubuh," jawab Maduro. "Jadi, saya agak keberatan. Menurut saya, hukumannya terlalu berat."

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Mantan gelandang itu sekaligus memahami keputusan Manschot memberikan penalti setelah melihat tayangan ulang. "Saya juga paham bahwa sebagai wasit, ketika diminta menuju sisi lapangan, Anda harus menerapkan aturan. Dalam situasi itu, Anda bisa memberikan penalti, tetapi menurut saya VAR seharusnya tidak ikut campur."

Maduro menegaskan NEC nyaris tidak akan dirugikan seandainya bola tidak mengenai lengan Fonville. "Kalau bola itu terus melaju, tidak akan ada siapa pun di belakangnya. Tidak ada pemain PSV yang bisa menyambarnya masuk ke gawang, dan bola itu juga tidak mengarah ke gawang."