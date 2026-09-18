Hazard Ungkap Rahasia Optimismenya terhadap Mourinho, Kirim Pesan Khusus untuk Vinicius

Eden Hazard mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas kembalinya Jose Mourinho untuk menakhodai Real Madrid, seraya menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu memiliki pengalaman yang cukup untuk membantu klub kerajaan tersebut mengembalikan statusnya dan kembali ke podium juara.

Hazard mengenal Mourinho dengan baik, setelah sebelumnya bermain di bawah kepemimpinan pelatih Portugal itu selama masa kebersamaan mereka di Chelsea, hal yang membuatnya mampu menilai kemampuan dan pengalaman kepelatihannya.

Pemain internasional Belgia yang telah pensiun itu berkata: "Saya mengenal Jose, karena itu saya senang melihatnya di Real Madrid. Klub ini memiliki tempat khusus di hati saya. Ia memiliki pengalaman, dan tim ini pun luar biasa."

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Mourinho kembali ke Real Madrid pada musim panas ini, setelah 13 tahun berlalu sejak berakhirnya periode pertamanya bersama klub, yang berlangsung antara tahun 2010 dan 2013.

Selama periode tersebut, pelatih Portugal itu mampu membawa tim meraih gelar juara Liga Spanyol, di samping Piala Raja Spanyol dan Piala Super Spanyol, sebelum meninggalkan klub pada musim panas tahun 2013.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan Stadion Santiago Bernabeu, Mourinho kembali untuk menjalani petualangan keduanya bersama Real Madrid, setelah menangani tim dengan kontrak berdurasi tiga musim, hingga tahun 2029.

Hazard juga menyinggung situasi Vinicius Junior, di tengah keinginan Mourinho untuk meningkatkan ketajaman pemain Brasil itu di depan gawang, seraya menegaskan bahwa kepentingan kolektif Real Madrid tetap lebih penting daripada pencapaian individu mana pun.

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Hazard berkata saat ditanya tentang Vinicius dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Kita semua ingin Vinicius mencetak gol, tetapi pada akhirnya, kita ingin Real Madrid menang."

Mourinho, yang berusia 63 tahun, menjalani petualangan keduanya sebagai pucuk pimpinan tim kepelatihan Real Madrid, setelah meninggalkan Benfica untuk kembali ke klub kerajaan tersebut.

Pelatih Portugal itu berharap dapat mengulang keberhasilan-keberhasilannya terdahulu bersama Real Madrid, dan membawa tim meraih lebih banyak gelar selama tiga tahun mendatang, dengan memanfaatkan pengalamannya sebelumnya serta pengetahuannya tentang atmosfer klub dan ambisi besarnya.