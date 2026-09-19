Pemain Mesir Mohamed Salah meledak di sisi produktivitas gol bersama klubnya Trabzonspor, saat menjamu Galatasaray dalam laga puncak pekan ketujuh Liga Super Turki, Sabtu malam.

Sang Firaun Mesir tidak menunggu lama. Dari serangan balik pada menit keempat, Salah melaju dengan bola dari sekitar tengah lapangan, lalu berhadapan satu lawan satu dengan kiper Ugurcan Cakir, dan sukses menaklukkannya dengan menempatkan bola ke dalam gawang.

Pada menit ke-39, Mohamed Salah menciptakan gol kedua bagi tuan rumah, yang dicetak oleh Noah Saviolo.

Mohamed Salah kembali beraksi pada menit ke-44 untuk mencetak gol pribadinya yang kedua, sekaligus gol ketiga bagi Trabzon, setelah umpan istimewa dari Francolino, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Trabzon 3-0.

Dominasi Salah berlanjut di babak kedua, dan ia melengkapi hat-trick pada menit ke-80 setelah aksi cepat sang bintang Mesir dari sekitar tengah lapangan, sebagaimana yang ia lakukan pada momen gol pertama.

Mohamed Salah mencapai gol ketujuhnya di Liga Turki bersama Trabzon, setelah mencetak satu gol ke gawang Umit Sportif dan Genclerbirligi, serta dua gol ke gawang Istanbul Basaksehir.

Trabzonspor berharap meraih kemenangan pertamanya bersama pelatih baru asal Jerman, Thomas Reis, sementara Galatasaray berupaya meraih kemenangan untuk melanjutkan posisinya di puncak klasemen Liga Turki secara solo.

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