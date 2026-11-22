Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Inter kehilangan poin berharga dalam perburuan gelar Liga Italia pada Minggu malam. Tim asuhan Christian Chivu tampak akan mengalahkan Atalanta berkat hattrick Francesco Pio Esposito, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tim asal Bergamo itu beberapa kali bangkit dan merebut satu poin secara dramatis pada menit-menit akhir: 4-4. I Nerazzurri kini berada di posisi ketiga, satu poin di belakang AS Roma dan tiga poin di belakang pemuncak klasemen Lazio. Meski meraih poin berharga, Atalanta masih tertahan di posisi ke-12 yang mengecewakan.

Inter unggul setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari 15 menit. Upaya Atalanta membuang bola yang kurang baik membuat Inter menguasai bola, lalu Esposito melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut jauh: 0-1.

Inter segera menambah keunggulan menjadi dua gol setelah setengah jam bermain. Federico Dimarco mengirim bola ke depan gawang lewat sepak pojok dan menemui kepala Esposito, yang dengan mudah menyundul bola masuk: 0-2.

Sesaat sebelum sepak pojok Dimarco , Hakan Çalhanoglu terlihat mengalami cedera otot. Gelandang asal Turki itu tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Petar Susic.

Iklan Iklan

Inter segera mendapat pukulan berikutnya. Dua menit setelah Susic masuk, Eljif Elmas menghidupkan kembali persaingan. Pemain asal Makedonia Utara itu mencetak gol setelah menerima umpan Nicola Zalewski.

Topik Terkait

Meski kebobolan, Inter tetap mendominasi di Bergamo. Karena itu, tidak terlalu mengejutkan ketika Esposito melengkapi hattrick-nya pada babak kedua. Pemain asal Italia itu menerima umpan terobosan Marcus Thuram dan melepaskan tembakan keras yang berbuah gol.

Namun, pertandingan belum selesai. Charles De Ketelaere mulai menunjukkan ketajamannya dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-3 saat waktu tersisa 20 menit. Pemain asal Belgia itu melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang.

Iklan

Ketegangan tampak kembali mereda ketika Inter mendapat penalti dan Susic berhasil mengeksekusinya. Namun, De Ketelaere punya rencana lain dan kembali mencetak gol lewat tembakan kaki kiri yang apik.

Menit-menit akhir pun berlangsung sangat menegangkan. Josep Martínez melakukan penyelamatan krusial atas tembakan keras Mario Pasalic, sementara beberapa situasi kacau terjadi di depan gawang. Dalam salah satu situasi itu, sundulan De Ketelaere mengenai lengan Alessandro Bastoni yang terulur. Franck Kessié tetap tenang dan mencetak gol yang memberi La Dea satu poin yang akan dikenang: 4-4.